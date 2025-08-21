UNIR firma acuerdo con SENACE para potenciar la capacitación profesional en el sector ambiental - UNIR

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), junto con UNIR México y Escuela de Posgrado Newman, han suscrito un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), con el propósito de facilitar el acceso a formación superior de calidad europea a los colaboradores del organismo público.

Gracias a esta alianza, los beneficiarios podrán cursar programas de posgrado en modalidad virtual con un descuento del 5% sobre el valor total de la matrícula, aplicable a toda la oferta académica de las tres instituciones educativas del Grupo Proeduca.

El convenio contempla no solo a los trabajadores de SENACE, sino también a sus familiares directos: cónyuges, padres e hijos, quienes podrán disfrutar de las mismas condiciones preferenciales. De esta forma, los mayores estándares de excelencia académica y de desarrollo profesional favorecerán a un numeroso grupo de beneficiarios vinculado a la entidad peruana.

La firma del convenio tuvo lugar en la sede principal de SENACE, ubicada en San Isidro, Lima, y contó con la participación de Miguel Ángel Espichán Mariñas, gerente general de SENACE, y Martín Santivañez Vivanco, country manager de Proeduca para América Latina.

El acuerdo incluye el compromiso de proporcionar, dentro de su factibilidad, el apoyo logístico necesario para el cumplimiento de las actividades comprometidas en el convenio, así como aquellas que se deriven de su ejecución.

ALIANZA POR LA FORMACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO PROFESIONAL

Este acuerdo representa un avance estratégico en el fortalecimiento de capacidades técnicas y profesionales en el sector ambiental peruano. SENACE, organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente (MiNAM), tiene como funciones la evaluación de estudios de impacto ambiental; la solicitud de opiniones técnicas a autoridades competentes; la formulación de propuestas de mejora continua en los procesos de evaluación; y la administración de registros nacionales de consultoras y certificaciones ambientales.

Por su parte, UNIR, UNIR México y Escuela de Posgrado Newman ofrecen una formación superior de calidad europea, con un modelo pedagógico 100% en línea, flexible y orientado a la empleabilidad.

Con más de 100.000 egresados de sus aulas virtuales y 55.000 estudiantes activos, UNIR es líder en educación online en español, según el prestigioso ranking Times Higher Education (THE), uno de los tres más influyentes a nivel internacional.