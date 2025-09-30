UNIR, entre las mejores universidades online del mundo, con la máxima calificación de 5 estrellas, según QS Stars

Alcanza el más elevado reconocimiento en servicios a los estudiantes en materia tecnológica, compromiso con ellos o interacción de los alumnos

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha obtenido la máxima calificación que la sitúa entre las mejores universidades online del mundo, según la prestigiosa consultora británica QS. Esta institución de educación superior ha recibido cinco estrellas tras ser sometida a una rigurosa auditoría.

Los más exigentes criterios de evaluación de QS Stars la sitúan como uno de los máximos referentes internacionales en el planeta a nivel universitario, a la hora de auditar la excelencia y máxima calidad de las instituciones de educación superior, tanto en las modalidades presenciales, online o híbridas (que proponen ambos modelos).

Para calificar en la evaluación a mejor universidad, UNIR ha reunido todos los requisitos exigibles por QS Stars, tener programas completamente en línea con graduados, programas online que otorguen títulos acreditados, utilizar un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS), y proporcionar acceso virtual a las bases de datos de la biblioteca.

Para José María Vázquez García-Peñuela, rector de UNIR, "la obtención de cinco estrellas en el sistema QS Stars valida el modelo académico de UNIR, basado en la excelencia docente, la innovación metódica y la aplicación de tecnologías avanzadas para el aprendizaje en línea".

"Este reconocimiento internacional -añade el rector- es un logro colectivo de nuestra comunidad académica que refleja un compromiso firme con la calidad educativa en entornos digitales".

IMPACTO SOCIAL Y EMPLEABILIDAD.

Las instituciones online del mundo auditadas por QS Stars reciben distinta puntuación en indicadores como su estructura y nivel de docencia, su modelo de enseñanza online, la satisfacción de sus estudiantes, la tasa de empleabilidad que éstos conforman, la empleabilidad, la reputación entre los empleadores, la Gobernanza, y el Impacto social y Compromiso Global. También se evalúa su desarrollo académico y la diversidad y la inclusión, entre otros ítems.

Para conformar las calificaciones de las mejores universidades online, también se evalúa si las universidades mantienen conversaciones individuales programadas entre profesores y estudiantes, si les brindan a éstos la oportunidad de conocer a los docentes en persona, si realizan tutorías en vivo, si transmiten videos de cursos pregrabados y qué evaluación realizan de sus profesores.

Además, se valora si tienen foros en línea y espacios virtuales de debate, acceso a una red de exalumnos de manera online, soporte de chat en vivo, existencia de una política para monitorear la participación de los estudiantes, eventos para estudiantes en línea, ferias virtuales de carreras y evidencia de colaboración en línea entre los estudiantes que cursen los programas.

Para Ignacio Hierro, director de Calidad del Grupo PROEDUCA y de UNIR, "la calificación de cinco estrellas en QS Stars confirma el rigor de nuestros procesos internos de evaluación y mejora continua", resaltando además que "es un aval técnico que respalda el modelo de calidad académica que aplicamos en UNIR".

Los resultados de esta evaluación representan un reconocimiento internacionalmente conocido que avala la excelencia del modelo educativo de UNIR.

Evidencian el compromiso de internacionalización y máxima calidad académica que mantiene PROEDUCA, grupo al que pertenece y que es referente global de la educación superior en línea en español.

El logro internacional se suma a otros de los más reputados del mundo: UNIR también es la universidad en línea número 1 del planeta, según el ranking Times Higher Education (THE), uno de los tres más influyentes a nivel internacional.

Esta universidad también ha sido premiada como Mejor Universidad Online en los Student Choice Awards. Estos galardones reconocen a los centros universitarios más prestigiosos y especializados en el área de la formación en línea del mundo.

SOBRE UNIR.

UNIR es una universidad que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad.

En España, imparte 55 grados, 155 másteres oficiales, 83 títulos propios y 4 programas de doctorado que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 90.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde un centenar de naciones, principalmente en España e Hispanoamérica.

Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños de formación y de progreso personal y profesional.

UNIR pertenece al grupo educativo Proeduca, que, junto a otros centros de enseñanza superior y no reglada, atiende a más de 105.000 estudiantes.