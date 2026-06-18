UNIR, nº1 en empleabilidad de egresados en España, según U-Ranking BBVA con datos oficiales del Ministerio

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LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ocupa la primera posición en empleabilidad de sus egresados al primer año de finalizar sus estudios, según el último U-Ranking, impulsado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que se basa en datos oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En concreto, UNIR alcanza una tasa de afiliación del 81,4% entre las personas que obtuvieron su título hace seis años (curso 2019-2020), lo que la sitúa como la universidad con mayor empleabilidad al año de haber terminado los estudios, por delante del resto de instituciones, tanto presenciales como en línea, de todo el territorio nacional.

Este porcentaje supera en más de 25 puntos la media nacional de afiliación universitaria, que ronda el 54,3%, según los datos oficiales del Ministerio, lo que refuerza el posicionamiento de UNIR en términos de empleabilidad real de sus egresados.

Al medir la afiliación real de los egresados a la Seguridad Social un año después de finalizar sus estudios, el indicador permite evaluar de forma objetiva la inserción laboral efectiva. Se trata de una de las métricas más robustas del sistema universitario español, pues se basa en datos oficiales y no en estimaciones o encuestas.

Como explica Adela López, vicerrectora de Estudiantes, "UNIR ha reforzado de forma progresiva los servicios de empleabilidad con programas de orientación laboral, mentoría y seguimiento personalizado desde el inicio de los estudios. Además, colabora estrechamente con empresas para facilitar prácticas y primeras oportunidades profesionales, tanto de jóvenes titulados como de profesionales con más experiencia".

En este aspecto, ha resaltado el papel de "una red activa de alumni que genera oportunidades y feedback continuo, y que realiza un seguimiento sistemático de la trayectoria de nuestros egresados para ajustar y mejorar la oferta formativa. Esa capacidad de medir y adaptarnos de forma constante explica en buena medida nuestra posición destacada en empleabilidad".

Por su parte Juan José Sobrino, director de Programas Internacionales del departamento de Calidad y Rankings de UNIR, destaca que "estos resultados refuerzan la conexión del modelo formativo de UNIR con las necesidades del mercado laboral, especialmente en un contexto en el que la empleabilidad se ha convertido en uno de los principales criterios de elección universitaria".

Además, Sobrino recuerda que estos datos proceden de fuentes oficiales como el Ministerio y la Seguridad Social, "lo que aporta una garantía adicional de fiabilidad sobre la empleabilidad real de los titulados que estudian con nosotros".

La información de este estudio procede del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio y se difunde también a través de herramientas oficiales como QEDU, ampliamente utilizadas por estudiantes para orientar su elección de estudios superiores.

Esta muestra del sistema universitario se considera altamente significativa ya que han sido evaluados 208.345 egresados -titulados universitarios durante el curso académico 2019-2020- . Esta población ha sido analizada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, durante cuatro años seguidos, con datos del SIIU, la Tesorería general de la Seguridad Social y el propio ministerio.

EMPLEABILIDAD EN TODAS LAS REGIONES DE ESPAÑA.

Según el estudio, la tasa de afiliación de los egresados de UNIR un año después de finalizar sus estudios se distribuye por todo el territorio nacional, reflejando la capilaridad de su modelo educativo.

La Rioja, donde reside e impacta más nuestra universidad, lidera la inserción laboral con un 75,1%, seguida de Cataluña (65,4%), Canarias (59,7%), País Vasco (54,7%), Comunidad de Madrid (53,1%), Aragón y Castilla-La Mancha (ambas con un 52,8%) y Región de Murcia (52,4%). En el resto de las comunidades autónomas, los niveles de afiliación se sitúan por encima del 40%.

En este sentido el director de Calidad de UNIR, Ignacio Hierro, asegura que "el hecho de que La Rioja sea la comunidad autónoma con mayor tasa de empleabilidad entre nuestros egresados significa que confían en nuestro modelo de enseñanza y en la calidad académica de nuestros estudios, lo cual nos enorgullece porque UNIR se posiciona como una de las entidades que impactan en el desarrollo de esta región".

EL GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA, EL PRIMERO DE ESPAÑA.

Por ámbitos de estudio, a nivel nacional, el área de Informática presenta uno los niveles más altos de inserción y empleabilidad laboral, con una tasa de afiliación del 77,3%.

En este contexto, el Grado en Ingeniería Informática de UNIR destaca sobre el resto de universidades españolas en empleabilidad por su tasa de afiliación del 94,59%, una tendencia al alza que se mantiene a lo largo de los cuatro años del estudio alcanzando un 97,2%, lo que la posiciona como la primera de España y con un porcentaje muy superior a la media nacional.

Además, también en relación con la empleabilidad, el estudio tiene en cuenta la base media de cotización por titulación. En este caso, el Grado en Ingeniería Informática de UNIR logra posicionarse en niveles de excelencia durante los cuatro años del estudio. El primer año, la base media de cotización anual parte de los 37.165, tras obtener el título, y cuatro años después, ronda una media de 45.400 euros. Un promedio muy superior a los datos de todo el sistema universitario.

Otras titulaciones como Administración y Empresas (83,9%); Educación Infantil (83,8%) o Educación Primaria (85,9%) también presentan una alta tasa se afiliación el primer año de egresados de nuestros estudiantes, según el estudio.

EL VALOR DE LA EMPLEABILIDAD COMO INDICADOR DE CALIDAD.

Para UNIR, estos resultados evidencian la importancia de incorporar indicadores de impacto real en la evaluación del sistema universitario, complementando las métricas académicas tradicionales.

"La empleabilidad no depende únicamente del conocimiento teórico, sino de la capacidad de las universidades para adaptarse a las demandas cambiantes del tejido productivo y formar en competencias relevantes para el entorno profesional", subraya Ignacio Hierro.

En la misma línea, Juan José Sobrino añade que "la incorporación de datos longitudinales y administrativos permite ofrecer una visión más completa del recorrido de los egresados y del valor diferencial de cada institución".

Estos resultados consolidan a UNIR como una de las universidades españolas con mayor capacidad para facilitar la inserción laboral de sus estudiantes, asimismo se posiciona como una opción de calidad para estudiar titulaciones oficiales en nuestro país.

Resultados del estudio: https://www.u-ranking.es/ranking

Fatos oficiales del ministerio: https://www.ciencia.gob.es/qedu.html

SOBRE UNIR.

UNIR es una universidad que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad.

En España, imparte 50 grados, 204 másteres oficiales, 101 títulos propios y 4 programas de doctorado que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a miles de estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde un centenar de naciones, principalmente en España e Hispanoamérica.

Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños de formación y de progreso personal y profesional. UNIR pertenece al grupo educativo Proeduca, junto a otros centros de enseñanza superior y no reglada.