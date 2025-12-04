UNIR propone una visión tranquilizadora ante la llegada de la IA en 'Futuro en Español'

El rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela en su intervención en 'Futuro en español' - UNIR

LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha ratificado su compromiso inquebrantable con el idioma español y con La Rioja, a través de su participación en una nueva edición de las Jornadas 'Futuro en Español', foro que ha comenzado hoy en Logroño.

En la inauguración del espacio, bajo el nombre este año de 'El español en la era de la Inteligencia Artificial', José María Vázquez García-Peñuela, rector de UNIR, señaló que "Debemos tener una visión tranquilizadora de la llegada de la IA a nuestra vida, como ocurrió con internet o la telefonía móvil".

El encuentro, organizado por Diario La Rioja y Vocento, en colaboración con esta universidad, el Gobierno de La Rioja, la Fundación San Millán de la Cogolla, el Ayuntamiento de Logroño y Telefónica, tiene como objetivo prioritario destacar la importancia clave y el valor trascendente del idioma español como puente de unión para más de 550 millones de hablantes en más de 20 países.

En esta ocasión, los participantes reflexionaron sobre la creación literaria, culturas digitales, la innovación tecnológica, la universidad, la inteligencia artificial y los medios de comunicación, entre otros ejes de análisis y debate en torno al idioma común y los valores compartidos que unen a América Latina y España.

El evento continúa este jueves en este espacio. El acto estuvo encabezado por Conrado Escobar, alcalde de Logroño; Teresa Cobo, directora de Diario La Rioja; y por José María Vázquez García-Peñuela.

PREPARARSE PARA LOS CAMBIOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El rector de UNIR subrayó que "Futuro en español es un encuentro que desde hace años invita a reflexionar sobre la lengua española". Vázquez García-Peñuela, explicó que "los cambios que traerá la IA no serán repentinos, sino paulatinos y positivos, aunque con ciertos riesgos".

Para completar esta idea, el rector de UNIR enfatizó en cómo "el ser humano tiene gran capacidad de adaptación para asumir novedades sin traumas".

Por su parte, la directora de Diario La Rioja destacó la llegada de la IA en el ámbito profesional: "la inteligencia artificial no debe suprimir a periodistas, sino ser una herramienta para empoderarlos". En referencia al contexto del evento se refirió a la labor de su medio en buscar los términos que enriquecen y hacen evolucionar el idioma. "Promovemos Cofuturo 2025 para elegir palabras con futuro y cuidar nuestro idioma frente a anglicismos y extranjerismos", destacó.

Hacia el final de su comparecencia, abogó por las instituciones que tienen el español y su defensa el motivo de ser: "Es necesario poner en valor cómo la RAE cuida y potencia el español y el Instituto Cervantes lo proyecta hacia el exterior ampliando sus fronteras".

Finalmente, Conrado Escobar, intervino ante un auditorio colmado, en el que estuvieron presentes rectores de seis universidades latinoamericanas: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. "El lema 'Futuro y Español' es un binomio perfecto que vertebra a los hispanohablantes y tiene gran potencial de crecimiento", manifestó.

Como el rector de UNIR, el alcalde de Logroño coincidió en la necesidad de afrontar los nuevos cambios que nos trae le tecnología: "Vivimos un cambio de era, más profundo que un cambio de ciclo, similar a la revolución industrial, con la IA como protagonista."

Por último, quiso resaltar que "siempre debe prevalecer el ser humano y su talento como factor esencial en la relación con la herramienta tecnológica".

DIGITALIZACIÓN Y GLOBALIZACIÓN

Este año, la decimoquinta edición del ciclo representa un nuevo impulso para ayudar al despliegue del potencial del idioma y cómo la inteligencia artificial está transformando el uso, la creación y la proyección del español en distintos ámbitos. Desde 2011, este foro se ha consolidado como un espacio clave para analizar, desde múltiples perspectivas, la influencia y el futuro del español en el ámbito global. Además, se convierte en un punto de encuentro que abre oportunidades tanto para los sectores tradicionalmente vinculados al idioma como para las áreas más innovadoras de la economía y aquellas compañías que buscan posicionarse en los mercados internacionales.

Como colofón de la primera jornada de 'Futuro en Español', tuvo lugar el conversatorio titulado 'Efectos de la inteligencia artificial en la creación literaria', coordinado por Carlos Aganzo, director de la Fundación Vocento, poeta, escritor y periodista; y con la participación de Manuel Martín-Loeches, catedrático de Psicobiología y referente en neurociencia cognitiva, y Manuel Ríos San Martín, novelista y guionista cinematográfico.

El programa de actividades continuará este jueves, con la participación de expertos de España y América Latina, entre periodistas, docentes, académicos internacionales y profesionales de la industria tecnológica y las comunicaciones en diversas mesas de debate y espacios de reflexión, en el Círculo Logroñés.