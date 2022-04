UP lamenta "la falta de respeto a la ciudadanía logroñesa del PP y Cs al boicotear el pleno del Ayuntamiento"

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Unidas Podemos ha mostrado "su rechazo a

la falta de respeto de la oposición, a la ciudadanía logroñesa y a su máximo órgano de la ciudad, provocado por el boicot de la sesión plenaria debido al abandono de populares y ciudadanos".

Amaia Castro, portavoz y concejala del grupo municipal Unidas Podemos, se ha mostrado tajante ante lo que considera "un teatro que forma parte sin duda de la precampaña electoral" y que "falta el respeto al máximo órgano de representación de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad".

Ha sido al mediodía que el presidente del pleno ha anunciado, tras haberlo acordado previamente en la Junta de Portavoces, un receso de una hora para el almuerzo y la continuación del pleno por la tarde, ya que se estimaba que este pleno duraría al menos 8 horas.

"En ese momento, tanto el concejal del Partido Riojano, como concejales del Partido Popular y Ciudadanos han mostrado su

insatisfacción en el pleno, frente a la jornada partida que se les indicaba".

En el receso, el alcalde Hermoso de Mendoza ha aprovechado para reunirse con la Reina Letizia, que visitaba la ciudad en el día de hoy. "Situación que no ha comunicado al pleno y que posteriormente ha sido la excusa perfecta para la oposición como enfado para abandonar el pleno." ha explicado la portavoz morada.

A la vuelta al pleno, "el grupo popular ha comenzado a montar este triste espectáculo para abandonar el pleno", comenta Castro, "constatándose que lo que se venía llamando el nuevo PP no solo no es nuevo si no que tampoco es mejor". A continuación, ha sido el grupo naranja el que ha decidido marcharse, mientras que el equipo de gobierno y los no adscritos han decidido mantenerse en el pleno.

Desde el Grupo Unidas Podemos señalan "que así se han dejado sin debatir 6 mociones, entre las cuales se encontraba su propuesta para la mejora al acceso y limitación de precios de viviendas del alquiler, asunto central en la vida de muchas logroñesas y logroñeses, que ven un parque de vivienda de alquiler limitado y a unas condiciones y precios inasumibles. Cuestiones relevantes para la ciudadanía que no han podido tratarse ni aprobarse debido a esta

irresponsabilidad de ambos partidos de la oposición".

El grupo Unidas Podemos "se teme que esta sea la actitud del PP para lo que queda de legislatura, una actitud destructiva que perjudica gravemente la vida de las logroñesas y logroñeses".