UPTA advierte de que "la presión inmobiliaria asfixia al pequeño comercio riojano", con precios un 20-30% más altos

Archivo - Escaparate de un comercio que anuncia 'liquidación por cierre' - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de La Rioja ha advertido este miécoles de que "la presión inmobiliaria asfixia al pequeño comercio riojano", además de que "acelera la expulsión de autónomos de los centros urbanos".

El sindicato ha presentado un estudio sobre la evolución del precio de los locales comerciales de menos de 100 m2 y de la vivienda en la comunidad, en el que concluye que ambos mercados están tensionados por la especulación urbanística, con incrementos acumulados de entre el 20% y el 30% en los últimos cinco años (2020-2025).

El informe sitúa el precio medio de los locales comerciales de menos de 100 m2 en La Rioja entre 4,5 y 10 euros por metro cuadrado, aunque advierte que "estos valores no reflejan la realidad en las zonas con mayor actividad económica".

En los centros urbanos y principales calles comerciales, donde se concentra el consumo, los precios mensuales de un local tipo de 80 m2 alcanzan entre 900 y 1.400 euros al mes en Logroño; entre 750 y 1.150 euros al mes en Calahorra; entre 700 y 1.050 euros al mes en Arnedo; o entre 750 y 1.100 euros al mes en Haro.

UPTA subraya que "los precios más bajos se registran en zonas periféricas o con menor actividad comercial, lo que no representa el coste real de emprender".

Por otro lado, según el estudio, "el alquiler del local comercial supone entre el 30% y el 40% de los costes directos de un pequeño negocio en La Rioja, consolidándose como el principal factor de presión económica para el comercio local".

El informe destaca que "más del 30% de los autónomos con negocio también paga alquiler de vivienda, lo que genera una doble carga estructural que compromete seriamente la viabilidad empresarial".

En cuanto al mercado de la vivienda, "mantiene una tendencia ascendente en La Rioja", la media autonómica "se sitúa entre 8 y 9,5 euros por metro cuadrado, con un incremento cercano al 5% en el último año y una subida acumulada de entre el 15% y el 25% desde 2020".

Por municipios, los precios se sitúan entre 9,5 y 11 euros por metro cuadrado en Logroño; entre 8,5 y 9,5 euros por metro cuadrado en Calahorra; entre 8,5 y 9,5 euros por metro cuadrado en Haro; y, en Arnedo, entre 8 y 9 euros por metro cuadrado.

En este sentido, UPTA identifica "la especulación urbanística como el principal factor detrás de esta subida simultánea de precios, señalando prácticas como la retención de inmuebles, la concentración de la propiedad y la fijación de precios desligada del uso real".

El estudio confirma que "ambos mercados -vivienda y locales- han evolucionado de forma paralela entre 2020 y 2025, afectando especialmente a Logroño y a los principales núcleos urbanos de la comunidad".

Así, "la combinación del aumento de los alquileres comerciales y de vivienda genera un impacto relevante sobre los autónomos". El alquiler del local puede alcanzar el 40% de los costes del negocio, mientras que el incremento del coste de vida agrava la situación. Más del 35% de los autónomos comerciales soportan además doble alquiler.

El secretario general de UPTA La Rioja, Javier Marzo, advierte de que "La Rioja está viendo cómo el encarecimiento progresivo de los costes está poniendo contra las cuerdas a miles de pequeños negocios".

En este sentido, "la presión inmobiliaria está reduciendo la capacidad de resistencia del comercio local, especialmente en los centros urbanos", denuncia.

"Con los precios desorbitados, tanto en locales comerciales como en vivienda, los autónomos están en una situación extremadamente complicada: es muy difícil llegar a final de mes con un mínimo beneficio que les permita vivir", añade.

UPTA Rioja alerta por último de que La Rioja "avanza hacia un modelo inmobiliario cada vez más tensionado, donde la evolución al alza de vivienda y locales comerciales está comprometiendo la viabilidad del tejido económico local y acelerando la salida de autónomos de las zonas con mayor actividad".