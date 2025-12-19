La UR amplía su catálogo de microcredenciales con 7 nuevos títulos alineados a mercado laboral y demandas profesionales

Archivo - Rectorado de la UR (Universidad de La RIoja) - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja ha aprobado la puesta en marcha de siete nuevos programas de microcredenciales en ámbitos tan diversos como el embalaje, la agricultura sostenible, la inteligencia artificial o el grappling policial y militar y que empezarán a impartirse a partir del próximo mes de enero. Se ha acordado lanzar esta nueva oferta en las sesiones de Consejo de Gobierno y de Consejo Social celebradas ayer.

Las microcredenciales son certificaciones académicas oficiales de corta duración diseñadas para validar habilidades y competencias específicas, alineadas con las necesidades del mercado laboral. Se caracterizan por ser flexibles, modulares y acumulables, permitiendo a los estudiantes adaptar su formación a sus objetivos profesionales y personales.

Entre los programas ahora aprobados destacan, por un lado, la Microcredencial Universitaria en Agricultura Sostenible, la primera formación realizada en el marco de la Alianza EU-GIFT en la que participarán 6 de las universidades que forman la universidad europea y que se impartirá entre el 2 y el 5 de febrero de 2026.

Impartida íntegramente en inglés y en modalidad en línea para favorecer la asistencia de estudiantes de los centros que conforman EU-GIFT, se pone en marcha con el objetivo de formar a profesionales en agricultura sostenible y poner a su disposición distintas herramientas para su implantación.

La Universidad Europea EU-GIFT, liderada por la UR, es la alianza de universidades europeas del vino y alimentos de calidad diferenciada formada por socios de instituciones europeas de educación superior que busca diseñar una estrategia compartida centrada en la excelencia en la docencia y la investigación.

La alianza está formada por la Universidad de La Rioja, la Universidad de Verona (Italia), la Escuela Nacional Superior de Agricultura de Burdeos (Francia), la Universidad de Geisenheim (Alemania), la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal), la Universidad de Eszterházy Károly (Hungría) y la Universidad de Ciencias Agrónomas y Medicina Veterinaria de Cluj-Napoca (Rumanía).

En colaboración con la Escuela Superior de Diseño de La Rioja se pondrá en marcha la Microcredencial universitaria en Diseño de packaging sostenible para la industria alimentaria (3 créditos ECTS), que se impartirá en formato online entre el 16 y el 26 de marzo de 2026.

El alumnado trabajará en procesos de diseño de packaging sostenible para la industria alimentaria, reciclable y respetuoso con el medio ambiente, potenciando el ahorro energético en todos sus procesos y reduciendo al máximo la huella ecológica.

Además, podrá profundizar en la creación de códigos comunicativos interrelacionando los lenguajes formal y simbólico en el diseño integral de packaging sostenible, reflexionar sobre la influencia social del diseño integral de packaging sostenible, conocer la información relativa a los procesos, técnicas y materiales y aprender a seleccionar sistemas, estructuras y formatos de envases según los requerimientos del diseño sostenible.

Por su parte, en colaboración con la firma Grappling policial se impartirá la Microcredencial Universitaria en Experto en Grappling policial/militar para formadores (del 12 de enero al 27 de marzo de 2026), que consta con 14 créditos ECTS y se desarrollará en modalidad híbrida: la parte teoría será online y la presencial en dos fines de semana intensivos.

El objetivo de esta microcredencial es formar a los profesionales de la seguridad pública, privada y defensa en el uso racional, técnico y jurídico de la fuerza mediante el aprendizaje de técnicas de grappling, comunicación táctica y control físico no lesivo, dentro del respeto a la ley a los derechos fundamentales.

La lista completa de Microcredenciales aprobadas es la siguiente:

Microcredencial Universitaria en Diseño de Packaging Sostenible para la Industria Alimentaria.

Microcredencial Universitaria en Agricultura Sostenible (University Microcredential in Sustainable Agriculture).

Microcredencial Universitaria en Inteligencia Artificial en Educación: Cómo Potenciar el Desempeño Docente con IA.

Microcredencial Universitaria en IA Generativa y Copilot para Personal Docente e Investigador: Impulso Transformador para la Creatividad, Productividad y Calidad Docente.

Microcredencial Universitaria en Introducción a los Requisitos de la Norma ISO 14001:25.

Microcredencial Universitaria en Buenas Prácticas en la Dirección de Tesis Doctorales.

Microcredencial Universitaria en Experto en Grappling Policial/Militar para Formadores.