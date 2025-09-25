La UR cierra este viernes las XVI Jornadas 'Miradas críticas hacia el turismo'

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las XVI Jornadas de Sociología (IER-UR) 'Miradas críticas hacia el turismo: repensar su impacto social y territorial' concluyen mañana, viernes 26 de septiembre, en la Universidad de La Rioja.

En esta segunda y última sesión de las jornadas tiene lugar una sesión sobre 'Miradas críticas en la investigación sobre turismo' a cargo de María Lasanta Palacios (El discurso sobre el turismo en la prensa local) y Carla Izcara Conde (Repensar el turismo desde una perspectiva local y de género).

Las jornadas concluyen con la intervención de Margalida Ramis Sastre, activista y experta en transición ecosocial (GOB, Islas Baleares).

Las XVI Jornadas de Sociología (IER-UR) 'Miradas críticas hacia el turismo: repensar su impacto social y territorial' se plantean como un foro para debatir acerca de los conflictos relacionados con la intensificación de la actividad turística y su impacto sobre el territorio y las comunidades locales.

A lo largo de dos jornadas, los ponentes abordan el impacto de la turistificación y el ocio nocturno en centros urbanos, la normativa jurídica que regula las actividades del sector, la precarización de las condiciones laborales de empleos asociados al turismo o la viabilidad del actual modelo de consumo turístico.

El programa está dividido en tres sesiones: Conflictos en torno al turismo en el ámbito urbano y Alternativas locales frente a los conflictos derivados del turismo, el jueves 25; y Miradas críticas en la investigación sobre turismo, el viernes 26.

Junto a las conferencias, incluye una mesa redonda con representantes de colectivos y asociaciones para mostrar experiencias localizadas en diferentes territorios tensionados por la actividad turística.