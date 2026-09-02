La UR comienza sus clases este jueves y celebra el acto de bienvenida a los nuevos estudiantes

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LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rectora, Eva Sanz Arazuri, y la vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria, María Ángeles Martínez Calvo, reciben este jueves, a los 1.100 estudiantes de nuevo ingreso que inician sus estudios de Grado este curso 2026-2027 en la Universidad de La Rioja.

El Acto de Bienvenida -que es de asistencia obligatoria para los nuevos estudiantes- forma parte del Programa de Acogida que organiza la Universidad de La Rioja con el fin de que los nuevos estudiantes conozcan todos los servicios y oportunidades que les ofrece el campus.

En él también tienen la oportunidad de visitar las facultades y escuelas en las que estudiarán para recibir la información que precisan conocer para su primer día de clase. Además, mañana jueves 3 de septiembre será también el primer día de clase del resto de cursos de los títulos de Grado de la Universidad de La Rioja.

La Universidad de La Rioja encara el curso 2026-2027 con la implantación de cinco nuevas titulaciones oficiales: el Grado en Medicina, el Grado en Tecnología del Lenguaje, el Máster en Marketing y Emprendimiento Agroalimentario, el Máster 'online' en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y el Máster en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario.

En total, espera recibir unos 1.500 nuevos estudiantes en enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado.

ACTO DE BIENVENIDA 2026

El Polideportivo Universitario acoge mañana, jueves 3 de septiembre, el Acto de Bienvenida al que están convocados los 1.100 nuevos estudiantes de Grado de la UR, que serán recibidos por la rectora Eva Sanz Arazuri, la vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria, María Ángeles Martínez Calvo, la directora de la Oficina de Estudiantes, Prado Díaz Encabo; la defensora universitaria, Rebeca Viguera; además del presidente del Consejo de Estudiantes, Marcos Latorre Villaverde.

Una vez finalizado el acto de bienvenida en el Polideportivo de la UR, los nuevos universitarios se dirigirán a sus facultades o escuelas, en donde serán recibidos por los equipos decanales, que les trasladarán toda la información necesaria sobre las instalaciones en las que cursarán sus estudios universitarios.

Además, la Universidad de La Rioja ha elaborado la página web www.unirioja.es/bienvenida en la que se recoge toda la información útil para los nuevos estudiantes universitarios e incluye tanto los horarios como una guía de servicios útiles con los enlaces más relevantes de la UR: punto de información, el campus, herramientas informáticas, información académica, orientación al estudiante, formación complementaria, vida universitaria, etc.