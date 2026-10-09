La UR y EmprendeRioja lanzan una nueva edición de UR Startup Camp 2026 - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja (UR) y EmprendeRioja, el programa de servicios y apoyo al mundo emprendedor del Gobierno de La Rioja- organizan una nueva edición de UR Startup Camp 2026, en colaboración con Zebra.

UR Startup Camp 2026 es un espacio de inmersión emprendedora en el que, a lo largo de varias jornadas, estudiantes de distintas titulaciones trabajan de forma colaborativa para transformar ideas en proyectos de valor.

En la jornada de inspiración han participado Marian Martínez Calvo, vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Adrián Alonso, presidente de FER Joven; Luis Pérez Echeguren, gerente de ADER; y Ulises Gómez, cofundador de Zebra.

Esta nueva edición de UR Startup Camp 2026 ha comenzado con una de las dos acciones previstas de activación diseñadas para despertar el interés del alumnado y generar un contexto común antes del trabajo intensivo.

Junto a la jornada de inspiración dirigida a estudiantes, llevada a cabo en la Sala de Grados 'José Luis López de Silanes' del Edificio Politécnico, y centrada en emprendimiento, innovación y casos reales; hay prevista otra sesión online con profesorado de asignaturas clave para alinear objetivos, facilitar la difusión y reforzar la participación del alumnado desde el ámbito académico.

No obstante, el núcleo del programa es el bootcamp presencial de dos días -que tendrá lugar el 28 y 29 de octubre en la Universidad de La Rioja- en el que un grupo estimado de 35 estudiantes y jóvenes seleccionados trabaja de forma intensiva en equipos multidisciplinares.

Durante estas jornadas, los participantes recorren el proceso completo de creación de una startup, combinando píldoras de conocimiento, trabajo práctico, mentoría empresarial y validación de sus propuestas.

Uno de los elementos diferenciales del UR StartupCamp 2026 es la incorporación de un espacio de mentoría directa a proyectos de la mano de FER Joven, reforzando la conexión entre el talento universitario y el tejido empresarial joven del territorio.

En la primera jornada los equipos recibirán mentoría práctica por parte de personas asociadas a FER Joven, que aportarán una visión real de mercado, experiencia empresarial y criterios de viabilidad desde la práctica. Este espacio permitirá a los equipos contrastar sus ideas en una fase temprana, detectar puntos ciegos y ajustar su propuesta antes de avanzar en el desarrollo del modelo.

El programa incorpora además un espacio de mentoría directa con FER Joven, que aporta una visión empresarial real y ayuda a aterrizar las ideas desde una perspectiva de mercado y viabilidad.

El proceso culmina con la presentación de los proyectos ante un jurado profesional representante del ecosistema riojano de innovación y emprendimiento, que valora las propuestas y reconoce a los equipos más sólidos.

La organización contempla tres premios de 300, 150 y 50 euros, el sorteo de dos iPad, diploma oficial de participación, visibilidad a los proyectos a través de canales EmprendeRioja -programa del Gobierno de La Rioja, gestionado por la ADER- y la posibilidad de continuar el desarrollo de ideas con apoyo de programas.

UR STARTUP CAMP

En un entorno regional que sigue apostando por la innovación, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento -con iniciativas como el Centro de Investigación del Dato o Tech Rioja-, UR Startup Camp 2026 se plantea no solo como un bootcamp, sino como un proceso que combina inspiración, acción y conexión real con el ecosistema.

En esta edición, UR Startup Camp 2026 se plantea como un espacio de inmersión emprendedora en el que, a lo largo de varias jornadas, estudiantes de distintas titulaciones trabajan de forma colaborativa para transformar ideas en proyectos de valor. El núcleo del programa es un bootcamp intensivo de dos días, precedido por sesiones de inspiración y preparación que permiten maximizar el impacto del trabajo posterior.

No se trata de aprender teoría, sino de vivir el proceso completo de construir una startup: investigar, equivocarse, redefinir, construir, validar y presentar. Todo ello en un entorno seguro, acompañado por personas expertas y con una visión clara del emprendimiento como herramienta de aprendizaje, desarrollo profesional y transformación del territorio.

El programa está diseñado para que cualquier estudiante, independientemente de su disciplina o experiencia previa, pueda aportar desde su conocimiento y su mirada. A través de dinámicas colaborativas y metodologías ágiles, los equipos avanzan paso a paso en la construcción de un modelo de negocio funcional, culminando con una presentación ante un jurado profesional.

UR StartupCamp es el punto de partida para quienes quieren emprender, para quienes quieren aplicar lo aprendido a retos reales o para quienes desean explorar el emprendimiento como opción de futuro.