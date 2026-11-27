La UR entrega sus Premios y Reconocimientos de las Cátedras Extraordinarias y Aulas - UR

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula Magna del Edificio Quintiliano ha acogido este viernes 27 de noviembre el acto de entrega de los Premios y Reconocimientos de las Cátedras Extraordinarias y Aulas de la Universidad de La Rioja.

Este acto, que se celebra por vez primera, ha contado con la presencia de la rectora Eva Sanz Arazuri, del vicerrector de Política Científica, Eduardo Fonseca Pedrero; así como de los directores y las directoras de las Cátedras Extraordinarias y Aulas de Mecenazgo de la Universidad de La Rioja.

Igualmente, han asistido autoridades políticas y representantes de las entidades financiadoras de las Cátedras Extraordinarias y Aulas, que reflejan el compromiso compartido con la generación y difusión del conocimiento, la innovación y el progreso social.

Junto con la apertura institucional y la intervención de la rectora Eva Sanz Arazuri, también han participado en el acto Javier Jiménez Santana y Alfonso Pascual Martínez, titulados por la UR, que han relatado su experiencia en el desarrollo de sus trabajos fin de grado (TFG).

En ellos, han desarrollado un pedal para guitarra eléctrica con inteligencia artificial, en el caso de Javier Jiménez Santana; y la impresión de boquillas personalizadas para instrumentos de viento, gracias a las impresoras 3D, en el caso de Alfonso Pascual Martínez.

La rectora, en su discurso, ha defendido que "los retos de nuestra sociedad no son de la empresa ni de la administración ni de la universidad por separado".

"Son de todos y a través de las Cátedras Extraordinarias y las Aulas de Mecenazgo los resolveremos con corresponsabilidad. Por eso en La Rioja, empresas, administración pública y universidad conjugamos la vida en primera persona del plural: nosotros investigamos, nosotros formamos, nosotros respondemos, nosotros crecemos, nosotros somos La Rioja", ha afirmado.

Por su parte, Eduardo Fonseca ha señalado que "en la UR creemos que el conocimiento alcanza su verdadero valor cuando revierte en la sociedad". "Por eso generamos conocimiento, lo transformamos en ciencia y, a través de nuestras Cátedras y Aulas Universitarias, lo convertimos en formación, innovación, desarrollo y bienestar colectivo, presente y futuro", ha añadido.

IMPLICACIÓN Y COMPROMISO.

El encuentro constituye un espacio de reconocimiento a la implicación y compromiso de las organizaciones colaboradoras, cuya participación hace posible el desarrollo de numerosas actividades académicas, científicas y culturales que enriquecen la vida universitaria y fortalecen la conexión entre la Universidad y su entorno social y económico.

En el marco de esta celebración ha tenido lugar también la entrega de los distintos premios promovidos por las cátedras y aulas extraordinarias, con los que se reconoce el talento, la excelencia, la capacidad innovadora y el espíritu emprendedor de estudiantes, investigadores y profesionales.

Estos galardones abarcan ámbitos tan diversos como la investigación, la innovación, el emprendimiento, el desarrollo de ideas y proyectos empresariales, así como otras iniciativas alineadas con los objetivos de cada cátedra o aula.

Con este acto, la Universidad pone en valor los resultados de una colaboración estratégica basada en la confianza y el compromiso compartido con la generación de conocimiento, la innovación y el desarrollo social y económico de nuestro entorno.

LISTADO DE RECONOCIMIENTOS.

Área Economía e Ingeniería

Aula Ecoembes.

Cátedra de Comercio: Premio TFG/TFM en Comercio Local, a Paula Martínez González.

Cátedra de Economía Social y Solidaria Financia: Premio Jóvenes EmprendedorESS, The Mix Band; Premio InnovadorESS, Chavicar Sostenible; Premio PilarESS a la Trayectoria, Asociación El Colletero; Premio al Mejor TFG en Economía Social y Solidaria, Mario Lacalle Jiménez.

Cátedra de la Empresa Familiar: Primer Premio al Mejor TFG/TFM en Empresa Familiar, Telmo González; Primer Premio al mejor Plan de Negocio, Business Plan 'Cognitia, piensa, aprende y lidera' Marina Barrasa Goicoechea, Berta Casado Pérez-Medrano y Aroa Fernández Moreno; Accésit al Premio al mejor TFG/TFM en Empresa Familiar, Alejandro Kawika Livingstone Corchero.

Área Salud

Aula Johnson & Johnson de Humanización en Salud: Premio al Mejor Proyecto de Humanización en Procesos Sociosanitarios, M.ª José Codina Felip; Premio al Mejor Proyecto de Humanización en Pacientes, Raquel M.ª Martínez Pascual; Premio al Mejor Proyecto de Espacios Humanizados, Mariola Bretón Ruiz; Primer Premio al Mejor TFG en Humanización, Eva M.ª López Arellano; Segundo Premio al Mejor TFG en Humanización, M.ª del Carmen Cáceres Tena; Primer Premio al Mejor TFM en Humanización, Lidia Rupérez Ariza; Segundo Premio al Mejor TFM en Humanización, Eloy Bueno Tapia.

Aula de Juventud y Prevención de Conductas Adictivas: Primer Premio Impulsa al mejor Proyecto, Fundación Pioneros.

Cátedra Extraordinaria de Salud Mental: Primer Premio 'Horizonte' al Mejor TFG-TFM, Alba Tejada Bernaldo de Quirós; Premios 'Horizonte' - Categoría Asociaciones, Alba Zuazo Vizueta

Área Agricultura e Identidad Geográfica

Cátedra del Champiñón y la Seta: Premio a las Mejores Ideas Innovadoras para el Futuro del Sector - Categoría Profesionales y Empresas, Jesús Ibáñez Ruiz; Primer Premio a las Mejores Ideas Innovadoras para el Futuro del Sector - Categoría Académica, Vega Capellán Alonso, Leyre López Laso, Andrés Villar Bartolomé, Jesús Diez Almeida y José María Álvarez Jiménez; Segundo Premio a las Mejores Ideas Innovadoras para el Futuro del Sector - Categoría Académica, Douaa Tarfy Er Raoui; Premio a las Mejores Ideas Innovadoras para el Futuro del Sector - Grupos de Investigación, Esther Uribe-Echeverría, Margarita Pérez Clavijo y María Luisa Tello Martín, de ASOCHAMP-CTICH.

Cátedra de Paisaje, Biodiversidad y Recursos Hídricos.

Área Ciencias Jurídicas y Sociales

Cátedra de Inclusión y Equidad Educativa: Primer Premio 'Educar sin Barreras' al Mejor TFG-TFM, Rocío García Martínez; Segundo Premio 'Educar sin Barreras' al Mejor TFG-TFM, María Elvira Cordovín; Tercer Premio 'Educar sin Barreras' al Mejor TFG-TFM, María Moreno Clavijo.

Cátedra de Servicios Sociales Cátedra Extraordinaria de Servicios Sociales.

Cátedra de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales: Primer Premio al Mejor TFG en la Categoría de Prevención de Riesgos Laborales - Mención Química, Clara Casado Pérez Medrano; Primer Premio al Mejor TFG en la categoría de Prevención de Riesgos Laborales - Mención Agricultura y Enología, Gonzalo Ibáñez Torija; Primer Premio al Mejor TFG en la categoría de Prevención de Riesgos Laborales - Mención Ingeniería, Ibai de Mier Lumbreras; Primer Premio al Mejor TFG en la categoría de Relaciones Laborales, Jesús M.ª Ibáñez Torrecilla; Segundo Premio al Mejor TFG en la categoría de Relaciones Laborales, Vicente Ruiz Cazorla.

Cátedra Unesco de Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural.