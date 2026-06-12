La UR manifiesta que su papel en la PAU "se basa en el rigor, la autonomía y el compromiso con el estudiantado"

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LOGROÑO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pasado 4 de junio, en el marco de la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), se desarrolló el examen de la asignatura Matemáticas II. Tras la prueba, se ha generado un intenso debate en el que la Universidad de La Rioja quiere aclarar que es "autónoma e independiente del Ejecutivo regional".

La Universidad de La Rioja es una institución que goza de una autonomía reconocida, tanto por el artículo 27.10 de la Constitución Española para el conjunto de las universidades, como por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Por lo tanto, "no es un organismo dependiente del Gobierno de La Rioja ni recibe instrucciones del Ejecutivo regional en sus funciones académicas". Colabora con él en órganos compartidos como la Comisión Organizadora de la PAU pero actúa con criterio propio y rinde cuentas ante la sociedad y su comunidad universitaria, "no ante el poder ejecutivo autonómico".

"Es precisamente desde esa independencia desde la que la Universidad de La Rioja, como parte integrante de la Comisión Organizadora de la PAU, ejerce su papel. No tiene potestad para adoptar decisiones unilaterales sobre la prueba".

Lo que sí tiene, y ejercerá con plena responsabilidad, "es su voz y su voto en el seno del órgano colegiado competente".

En ese marco, y solo en ese marco, la Universidad respaldará cualquier actuación fundamentada en evidencias objetivas y datos contrastados, coherente con el marco legal vigente y con un único norte: la justicia hacia el estudiantado riojano y la integridad de una prueba que la sociedad tiene derecho a que sea rigurosa, transparente y fiable.

"No se pronunciará antes de tener los resultados. Cuando los datos hablen, la Universidad estará donde debe estar: dentro de la Comisión, con rigor, con transparencia y con pleno respeto al auténtico objetivo de la PAU".

La Comisión Organizadora de la PAU está presidida por el Gobierno de La Rioja. La PAU en La Rioja es una responsabilidad compartida entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja. Su órgano rector es la Comisión Organizadora, que está adscrita a la Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja.

De sus nueve miembros, cinco pertenecen al Ejecutivo regional, incluida la Presidencia y la Secretaría, y cuatro a la Universidad de La Rioja.

La composición incluye al jefe del servicio de Universidades e Investigación como presidente; a la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, como coordinadora general Universitaria; a la coordinadora de Desarrollo Profesional Docente del Gobierno de La Rioja, como coordinadora general de Bachillerato; a tres profesoras de la Universidad, a una jefa de Estudios de un Instituto de Educación Secundaria de La Rioja, a una inspectora de Educación y a un funcionario del Gobierno autonómico, como secretario.

Elaboración de los exámenes: una responsabilidad compartida entre el Gobierno y la Universidad. El proceso de elaboración de los exámenes es una responsabilidad compartida entre el Gobierno y la Universidad en cada una de sus etapas:

Paso 1 - Criterios generales (octubre-noviembre. Comisión Organizadora)

Al inicio de cada curso, la Comisión Organizadora, presidida por el representante del Gobierno, define los criterios generales para la elaboración de los exámenes de todas las materias. Estos criterios se publican en la web de la Universidad de La Rioja para que los centros puedan orientar su docencia con pleno conocimiento.

Paso 2 - Elaboración de propuestas (coordinadoras/es de materia)

Las personas coordinadoras universitarias y de bachillerato de cada materia trabajan conjuntamente durante todo el curso para establecer la estructura, criterios de corrección y modelo de examen por materias ajustados a los criterios fijados por la Comisión y que se reflejan en las correspondientes actas que custodia la Consejería de Educación, Universidades y Formación Profesional. Sus funciones incluyen:

Verificar la correcta adecuación entre la programación curricular y la exigencia de las pruebas.

Definir la estructura de cada propuesta de examen conforme a la normativa estatal y a las indicaciones de la Comisión.

Establecer los criterios específicos de corrección y calificación.

Elaborar las guías de calificación que recibirán los correctores.

Es responsabilidad de los centros de Bachillerato impartir el temario a partir del cual se elaborarán las propuestas de examen. Estas, son formuladas por el coordinador de universidad de cada materia, quien elabora tres propuestas de examen.

Paso 3 - Elección del examen definitivo (Comisión Organizadora)

De entre las propuestas elaboradas, la Comisión Organizadora elige mediante un sorteo ciego cuál será el examen de la convocatoria ordinaria y cuál el de la extraordinaria, quedando la tercera propuesta como examen de reserva.

Se garantiza que ningún participante en la elaboración pueda conocer de antemano qué propuesta se examinará, reforzando así la integridad del proceso.

Paso 4 - Revisión conjunta (doble coordinación)

El día del examen, se realiza el acto de apertura del examen, en presencia del Tribunal de la PAU. La propuesta de examen es revisada conjuntamente por las personas coordinadoras de la materia, el universitario y el de bachillerato, antes de ser distribuida entre el estudiantado que se va a examinar.

Esta doble revisión actúa como filtro técnico para detectar errores de contenido, desajustes curriculares o imprecisiones en los enunciados.

Paso 5 - Corrección por el Tribunal Calificador

La corrección corresponde al Tribunal Calificador, designado por la Comisión Organizadora a propuesta conjunta de la Consejería y de la Universidad de La Rioja. Está integrado, preferentemente, por al menos un 40% de profesores universitarios y un 40% de profesores de bachillerato.

El Tribunal actúa con sujeción a las guías de calificación elaboradas por las personas coordinadoras y aprobadas por la Comisión. Los criterios de corrección son públicos.

En cada paso, la huella institucional del Gobierno y de la Universidad está presente. En la prueba de Matemáticas II de esta convocatoria ordinaria, cuatro personas coordinadoras especializadas (dos de la universidad y dos de bachillerato) revisaron el examen antes de que llegara al aula.

La posición de la Universidad: "prudencia, datos y cauces legales".

La respuesta institucional ante la preocupación legítima de estudiantes y familias exige, ante todo, prudencia y rigor. "Es necesario esperar a que los resultados reales estén disponibles para poder analizar con solidez si existe una desviación objetiva respecto a otras comunidades que justifique alguna actuación".

Solo desde esa base consistente podrán adoptarse, si procede, las medidas de corrección extraordinaria que el sistema prevé en el Real Decreto 534/2024 y en el Decreto 35/2024 y que corresponde activar únicamente en el seno de la Comisión Organizadora, donde la Universidad ejercerá su voz y su voto con plena responsabilidad.

El estudiantado riojano merece que Gobierno de La Rioja y Universidad de La Rioja "conozcan y ejerzan sus competencias, que respalden el trabajo riguroso ya realizado y que actúen cuando los datos lo justifiquen".