La UR ofrece un seminario 'online' para los interesados en literatura, cine y pintura de los países de habla inglesa

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Seminario Internacional de Posgrado Improving Skills/Expanding Knowledge: Supporting Tools for the Master Courses on Literature and Film at the University of La Rioja, organizado por el Grupo de Investigación GRID de la Universidad de La Rioja, abre sus sesiones al público en general a partir del lunes 14 de febrero a través de YouTube en el siguiente enlace: https://bit.ly/MasterCoursesLitFilmUR.

A través de seis sesiones y un coloquio, disponibles online y en abierto, el seminario permite no solo a los estudiantes de posgrado -sino también a cualquier persona interesada en las culturas de habla inglesa (Canadá, Irlanda, USA, etc.)- ampliar sus conocimientos de la mano de académicos, escritores y pintores que ofrecen una versión documentada y personal sobre qué es la literatura y cómo se engarza con la cultura y con el comportamiento social y personal.

El Seminario Internacional de Posgrado Improving Skills/Expanding Knowledge está formado por una serie de conferencias, entrevistas y talleres que también se orientan a un público general que entiende el inglés y que quiere saber más sobre lo que las culturas en este idioma aportan al conocimiento general en el campo de las humanidade. Desde el lunes 14 de febrero está disponible a través de https://bit.ly/MasterCoursesLitFilmUR.

Dirigido a estudiantes de las asignaturas del Máster en Estudios Avanzados en Humanidades: 'Literatures in English and Visual Culture' y 'Identity Strategies in Literature and Film in English', así como a estudiantes del programa de doctorado en Filología Inglesa, el seminario tiene como objetivo ayudar a los estudiantes de posgrado a mejorar sus destrezas en expresión oral y escrita y sus estrategias de investigación, ya que los profesores y escritores invitados se estudian en dichas asignaturas. El seminario también puede resultar de utilidad para estudiantes del Grado en Estudios Ingleses de cualquier nivel.

En las sesiones, las figuras invitadas, procedentes de Canadá, Estados Unidos, Irlanda y otros países, se tratan temas como la emoción y la narrativa, las relaciones humanas en novelas y películas, la identidad y la nacionalidad, y el arte y la justicia social, entre otros.

Además de las seis sesiones con expertos, el seminario incluye un coloquio entre estudiantes de máster y doctorandos de la UR sobre sus experiencias como estudiantes e investigadores. Ellos dan algunas claves a futuros estudiantes y doctorandos sobre cómo enfocar su futura carrera.

Los estudiantes de posgrado interesados en obtener un certificado de asistencia como actividad formativa de doctorado deben enviar un resumen del seminario de 1.500-2.000 palabras a mariaj@hernaez@unirioja.es antes del 13 de junio

Dirigido por la investigadora María Jesús Hernáez Lerena, el seminario ha sido organizado por el Grupo de Investigación en Representaciones de Identidades en Textos Literarios y Fílmicos de Lengua Inglesa (GRID).

El GRID mantiene una comunicación estrecha con académicos, escritores y artistas extranjeros de renombre, lo que le permite contar con su presencia en actividades de la UR e interaccionar con ellos en diálogos que, como en este seminario, tienen un carácter personal y entretenido. Este tono relajado anima a los estudiantes a potenciar su expresividad y a acercarse a las obras de personalidades contemporáneas que aportan elementos novedosos a las letras y las artes de hoy.