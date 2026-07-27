La UR participa en la evaluación y consolidación del proyecto de fortalecimiento de formación universitaria - UR

LOGROÑO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cecilia Serrano y Emma Juaneda, profesoras de los Departamentos de Derecho y Economía y Empresa, respectivamente, han desarrollado una estancia técnica en la Universidad de El Salvador (UES). Esta estancia se ha realizado en el marco del proyecto 'Fortalecimiento de la formación universitaria pública en atención integral de las y los adolescentes en El Salvador', orientado a reforzar la formación de los futuros profesionales de la salud desde un enfoque integral.

La estancia ha permitido realizar un balance de las actuaciones desarrolladas, así como mantener reuniones con el equipo de dirección de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, en las que se analizaron los avances del proyecto y su integración en la oferta académica de la institución.

Asimismo, durante la semana se presentaron los resultados del estudio sobre salud integral y salud mental de la población universitaria de la Universidad de El Salvador, realizado en el marco del proyecto.

El estudio, realizado en la mayor universidad pública del país, con una comunidad de alrededor de 62.000 estudiantes, proporciona información de gran valor para orientar futuras actuaciones de promoción de la salud y bienestar universitario.

La evaluación del proyecto ha incluido también sesiones participativas con los principales grupos de interés.

Por un lado, el profesorado responsable de impartir el Curso de Especialización en Atención Integral a Adolescentes reflexionó sobre el proceso de implementación, identificando fortalezas y propuestas de mejora para futuras ediciones.

De forma complementaria, el estudiantado participante valoró especialmente la metodología basada en casos prácticos, el carácter interdisciplinar de la formación y la utilidad de los aprendizajes adquiridos para su práctica profesional.

La estancia concluyó con la participación del equipo de la Universidad de La Rioja en las Brigadas de Salud Comunitaria desarrolladas en el municipio de Metapán, una iniciativa que acerca la atención sanitaria y las actividades de promoción de la salud a la población y que permitió conocer de primera mano el trabajo desarrollado por los equipos de salud comunitaria.

Esta semana de trabajo ha reforzado la colaboración entre la Universidad de La Rioja, la Universidad de El Salvador y Medicus Mundi, consolidando una alianza académica e institucional comprometida con la mejora de la formación universitaria y la promoción de la atención integral a las y los adolescentes en El Salvador.