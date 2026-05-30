La UR promociona sus programas de enseñanza y aprendizaje del español en la NAFSA Annual Conferencia & Expo 2026 - UR

LOGROÑO 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja participa en la NAFSA Annual Conference & Expo 2026 de la mano del Campus Valle de la Lengua, que se celebra en Nueva Orlando (Florida, EE UU).

El objetivo principal de la Universidad de La Rioja con su presencia en NAFSA es dar mayor visibilidad a sus programas de enseñanza y aprendizaje del español, fortalecer los vínculos de cooperación con universidades internacionales y establecer nuevas alianzas académicas.

Asimismo, busca incrementar la llegada de estudiantes internacionales, tanto de intercambio como interesados en cursos de español, y consolidar la presencia y el reconocimiento de la Universidad de La Rioja dentro del ámbito educativo internacional.

NAFSA es el evento de educación internacional más grande del mundo, que reúne a miles de profesionales de más de 100 países destacando los programas, productos y servicios diversos e innovadores que impulsan el futuro de la educación y el intercambio internacional en la Exposición Internacional de Educación de NAFSA.

NAFSA reúne a cientos de expositores que representan todos los aspectos de la educación internacional, incluidas instituciones académicas, firmas de consultoría, proveedores de programas pathway, compañías de seguros, proveedores externos y mucho más.

La Expo NAFSA alberga decenas de consorcios internacionales de distintos países que representan a cientos de instituciones académicas globales, tanto de mercados desarrollados como emergentes.

Association of International Educators es una organización profesional sin ánimo de lucro para profesionales de todas las áreas de la educación internacional, incluyendo la asesoría y administración de estudios en el extranjero, la asesoría para estudiantes internacionales, internacionalización de campus, admisiones, divulgación, asesoría en el extranjero y la administración de programas de Inglés como Segunda Lengua.

Actualmente, NAFSA presta servicios a más de 10.000 profesionales de la educación internacional en todo el mundo, representando a más de 4.300 instituciones y organizaciones en más de 170 países.