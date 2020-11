Uruñuela: "La LOMLOE garantiza el idioma español y que la Educación deje de ser mercancía"

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Pedro Uruñuela, ha considerado hoy, en el Parlamento de La Rioja, que la futura ley de Educación (la LOMLOE) "garantiza el idioma español y que la Educación deje de ser una mercancía".

Uruñuela ha participado hoy en el pleno del Parlamento de La Rioja a respuesta de una interpelación del Partido Popular, en la que su portavoz, Jesus Ángel Garrido, ha creído que Uruñuela "ni defiende el español", en referencia a que ya no aparece como lengua vehicular, "ni defiende la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos".

Con respecto al español, el consejero ha recriminado a los 'populares' que hay centros donde sólo dan en español Lengua y Literatura y, el resto, se da en inglés y, en cambio, no les molesta "porque no es catalán".

El consejero ha explicado que cuarenta por ciento del alumnado tiene un idioma paralelo distinto del castellano, "y la nueva ley lo que va a garantizar es que absolutamente todos y todas dominen tanto el castellano como el idioma propio de su comunidad autónoma, reconociendo lo que dice la Constitución".

Uruñuela ha destacado que la futura Ley "no es un ataque a las libertades" y ha explicado que la elección de centro está condiciona por algo "tan obvio como que los centros educativos son finitos y por ello se establecen criterios y prioridades del tipo de la proximidad del domicilio o el número de hermanos".

Ha dicho que "en ningún sitio se dice que no va a haber convenios ni conciertos, no se dice que no vaya a haber elección por parte de las familias; lo que se establecen son unas prioridades y unos criterior". También ha rechazado la creación de "guetos".

Ha explicado que la LOMLOE "va a garantizar que la Educación deje de ser una mercancía, un bien que sale al mercado". Ha subrayado que "la nueva Ley va a corregir las disfunciones de una normativa disparatada como es la Ley Wert y de un problema de fondo que viene de atrás, de cuando se descubrió que la Educación podía ser un negocio interesante".

El consejero ha recalcado que el espíritu de la futura LOMLOE será "garantizar la Educación a todos y a todas", más allá del conflicto que desde la oposición interesadamente se plantea entre la planificación, el Derecho a la Educación, la demanda social y la libertad de elección.

Ha señalado a Garrido que no le critica que pueda participar en la concentración que el próximo domingo celebrarán los centros concertados, como ha dicho hoy el Grupo Popular que hará, pero sí que "manipule".

El consejero ha cerrado su intervención expresando su perplejidad por la polémica sobre el supuesto cierre de los centros de Educación Especial, porque, ha dicho: "No va a suceder".

También se ha referido a otras cuestiones como la reforma del currículum y evaluación, y la actual realidad europea "donde la modalidad memorística de volcar contenidos ya no cuenta y lo que se valoran hoy son las competencias". Ha indicado que cada familia podrá decidir escolarizar a sus hijos en centros ordinarios con garantías, como exige la ONU.