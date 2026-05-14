USO afirma que a pesar de que el IPC se modere en La Rioja "los hogares siguen perdiendo poder adquisitivo"

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en abril en el 2,9% en La Rioja, tres décimas por debajo de la media nacional, que quedó en el 3,2%, según los datos publicados por el INE. A pesar de esta moderación, desde USO La Rioja "advertimos de que la inflación continúa golpeando a las familias trabajadoras, especialmente en los productos y servicios esenciales".

El transporte vuelve a ser uno de los grupos más inflacionistas, impulsado por el encarecimiento de los carburantes derivado de la situación internacional.

"Los datos generales pueden dar sensación de estabilidad, pero la realidad cotidiana es muy distinta. Los salarios siguen sin acompañar el coste real de la vida y cada vez cuesta más llegar a fin de mes", señalan desde USO La Rioja. El sindicato recuerda que los mayores incrementos siguen concentrándose en bienes básicos como la alimentación, el transporte, el vestido y calzado o los suministros del hogar.

"La inflación que sufren las familias no es la que refleja el índice general, sino la de aquello que no pueden dejar de consumir", denuncian desde la organización sindical. USO insiste en que existe una desconexión evidente entre los indicadores macroeconómicos y la percepción real de los hogares".

Aunque el IPC se modere respecto a meses anteriores, "muchas familias continúan perdiendo capacidad adquisitiva, especialmente aquellas con salarios más bajos o convenios sin cláusulas de revisión salarial".

Por ello, USO La Rioja reitera "la necesidad de recuperar cláusulas de revisión salarial automáticas vinculadas al IPC en los convenios colectivos, de manera que se garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras".

"El problema no es únicamente cuánto sube el IPC general, sino cuánto aumentan los gastos imprescindibles. La cesta básica continúa encareciéndose y los salarios no pueden seguir absorbiendo en solitario el impacto de la inflación", concluye el sindicato.