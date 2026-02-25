USO se concentra este jueves para exigir la clasificación profesional de los Técnicos de Enfermería (TCAE) en Grupo C1

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO), en colaboración con la 'Plataforma Estatal de TCAE Unidos por el C1', ha convocado una concentración este jueves 26 de febrero, de 11 a 12 horas, frente a la Consejería de Salud en Logroño con el objetivo de reclamar la actualización de la clasificación profesional de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) al Grupo C1.

Esta movilización responde "a una reivindicación histórica del colectivo" que solicita la adecuación de su grupo profesional a la titulación oficial exigida para el desempeño de sus funciones y a la responsabilidad asistencial que asumen diariamente en el sistema sanitario público.

El artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015) establece que el acceso al Subgrupo C1 requiere estar en posesión del título de Bachiller o Técnico, titulación que corresponde a la Formación Profesional de Grado Medio exigida para ejercer como TCAE.

Sin embargo, estos profesionales continúan clasificados en el Grupo C2, situación que la FAC-USO considera "desactualizada y no ajustada a la estructura formativa vigente".

Los TCAE desarrollan su labor en hospitales, centros de salud, servicios de urgencias, unidades de cuidados críticos y dispositivos sociosanitarios, desempeñando funciones esenciales en la atención directa a los pacientes y garantizando la continuidad asistencial del sistema sanitario público.

"No estamos reclamando un privilegio, sino el cumplimiento del marco normativo vigente. El reconocimiento del Grupo C1 es una cuestión de coherencia legal y de respeto profesional hacia miles de TCAE que sostienen diariamente la atención sanitaria", señalan desde USO.

FAC-USO insta a la Administración sanitaria a iniciar "de manera inmediata" los trámites necesarios para la adaptación normativa correspondiente.

La concentración pretende trasladar un mensaje claro y firme: "la actualización de la clasificación profesional no puede seguir demorándose".

USO y la Plataforma Estatal de TCAE Unidos por el C1 hacen un llamamiento a todos los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y a la ciudadanía comprometida con la defensa de un sistema sanitario público de calidad para que participen en esta movilización.