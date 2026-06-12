USO La Rioja alerta de que la inflación "se vuelve estructural y castiga el poder adquisitivo"

LOGROÑO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de mayo en La Rioja ha registrado una variación mensual nula (0,0%), un dato que para USO La Rioja es un "espejismo" que oculta "una inflación estructural cada vez más difícil de combatir".

El sindicato muestra su preocupación por el repunte de la inflación subyacente hasta el 3%, "lo que condena a los bolsillos riojanos a una pérdida constante de poder adquisitivo respecto a las subidas salariales".

'CARA B' DE LOS PRECIOS EN LA RIOJA

Pese a la estabilidad del índice general en el último mes, el análisis detallado por grupos revela subidas alarmantes en elementos que las familias no pueden dejar de consumir. En La Rioja, los combustibles líquidos se encarecieron un 48,8% en mayo debido a la volatilidad energética internacional.

Asimismo, en el apartado de alimentación, productos básicos como las legumbres y hortalizas frescas sufrieron un incremento del 16,3% en la comunidad. A nivel nacional, el transporte sigue liderando las subidas con un 7,4%, mientras que los alimentos, aunque suben menos que el año pasado, mantienen una tendencia al alza del 2,2%.

"SALARIOS INSUFICIENTES Y PROPUESTAS DE USO"

Desde el sindicato se destaca que la subida salarial media pactada por convenio se ha contraído hasta el 3%, situándose ya por debajo del IPC general (3,2% nacional). Ante esta realidad, USO reclama retomar la subida automática ligada al IPC en los convenios colectivos, pero con una novedad fundamental: "Queremos un nuevo indicador de IPC para los convenios que contemple únicamente la cesta más básica: alimentos, vivienda y transporte", incide la organización.

Para el sindicato, es "inaceptable" que las grandes multinacionales utilicen conflictos internacionales como "excusa" para aumentar márgenes de beneficios a costa de los salarios.

EXIGENCIAS Y SOBERANÍA PRODUCTIVA

Para USO La Rioja, la solución a largo plazo "pasa por potenciar la investigación y la producción de valor en nuestro propio territorio". El sindicato considera "que reducir la dependencia exterior es fundamental para controlar los precios y mejorar la calidad del empleo y los sueldos en la región".