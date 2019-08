USO La Rioja califica de "pírrico" el descenso de desempleo en España y "lamentable" subida a nivel regional

Publicado 02/08/2019 12:31:24 CET

LOGROÑO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

USO La Rioja critica que "el paro que ha registrado nuestra Comunidad, con un aumento de 345 personas, refleja nuestra debilidad". "La excusa no es que, como ya ha bajado mucho el paro, no puede bajar más. Tenemos 15.154 parados en La Rioja; en 2007 no llegábamos a los 12.000".

"Ni entonces, ni mucho menos ahora, hemos tocado el suelo de parados, lo que hemos tocado es el techo de la paciencia de los ciudadanos en cuanto a otro paro, el de formar un gobierno estable y acometer políticas reales y efectivas de empleo, que son la principal preocupación de los riojanos", indican.

Por sectores, "es una paradoja que el paro suba en Servicios y agricultura, cuando todo el empleo que se crea en verano en nuestra región está ligado a la hostelería, el turismo y la agricultura. Ha bajado en el colectivo sin empleo anterior, lo que da una idea del tipo de contratación que se ha ofrecido, tan precaria que únicamente los parados de larga duración o los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, desesperados por un empleo aunque sea de días, se ven obligados a aceptarla".

En cuanto a esa precariedad, "no es una cantinela nuestra como sindicato, lo respaldan los tipos de contratación: los contratos duran menos días aún y son necesarios tantos como semanas tiene el mes para que de verdad una persona tenga trabajo durante todo julio". La ratio de temporalidad, de hecho, se mantiene peor que en 2018, con solo un 7% de contratación indefinida en nuestra Comunidad Autónoma.