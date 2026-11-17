LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

USO La Rioja ha desmentido, a través de un comunicado, las acusaciones vertidas tras la revocación de su exsecretario general y su exsecretaria de Finanzas, "reafirma la limpieza de sus cuentas avalada por auditorías interna y externa, y lanza un mensaje de tranquilidad a su afiliación".

Ante las declaraciones difundidas en las últimas horas respecto al cese en sus cargos de Luis María Miguel Rodríguez y Josune Zorzano Baquero el pasado 12 de noviembre, la Comisión Ejecutiva Regional (CER) de la Unión Sindical Obrera de La Rioja (USO La Rioja) ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad a la afiliación y representación sindical de USO La Rioja".

"Limpieza y rigor avalados por auditorías interna y externa: USO La Rioja quiere transmitir un mensaje rotundo de tranquilidad y confianza a toda su afiliación, respecto a la gestión económica, transparencia y limpieza de las cuentas del sindicato".

Frente a las "insinuaciones de irregularidades en las cuentas de USO La Rioja", el sindicato ha manifestado que éstas "fueron sometidas a una Auditoría de Cuentas Anuales y a un Informe de Auditoría de Aplicación del Régimen Económico Interno, ambos realizados por la firma auditora externa e independiente Netadia Europa, S.L.P. (inscrita en el ROAC con no S2114)".

El informe externo "concluye taxativamente" que "no existen evidencias ni indicios de la existencia de registros contables paralelos o complementarios", que las cuentas "expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera" y que "no hemos encontrado deficiencias graves, ni indicios de fraude en el uso y gestión de los fondos".

Por su parte, la auditoría extraordinaria de la Comisión de Transparencia Económica (CTE) -solicitada en noviembre de 2024 por los propios cesados- "confirmó un arqueo de caja y una conciliación bancaria plenamente satisfactorios, señalando únicamente recomendaciones administrativas de mejora interna que ya fueron adoptadas".

Ante las dificultades que se venían arrastrando en el funcionamiento ordinario de la Ejecutiva Regional, se convocó un Consejo Regional Extraordinario, "tal y como nuestra propia normativa interna establece, al que fueron emplazados en la debida forma todos sus miembros de pleno derecho".

Han afirmado que la convocatoria del 134o Consejo Regional Extraordinario (máximo órgano de decisión del sindicato entre congresos) "fue aprobada por unanimidad de los asistentes a la CER el 15 de octubre y notificada por correo electrónico a todos los consejeros -incluidos ambos cesados- el 28 de octubre de 2026 (con 15 días de antelación, superando ampliamente los 8 días mínimos exigidos por el Reglamento)".

El punto 1 del Orden del Día recogía explícitamente la "solicitud al Consejo Regional de aprobar la revocación de los cargos que ostentan Luis M. Miguel y Josune Zorzano dentro de la Comisión Ejecutiva Regional". "Pese a estar debidamente citados para dar explicaciones ante el órgano soberano, ambos decidieron no comparecer", han destacado.

El 134o Consejo Regional Extraordinario "se constituyó válidamente conforme al artículo 10 de su Reglamento". Sometida a votación la revocación de ambos cargos, el resultado fue de 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, superando holgadamente la mayoría cualificada de dos tercios exigida por el artículo 42.b) de los Estatutos Regionales.

Ante ello, desde USO han manifestado que "con este comunicado, da por zanjada cualquier polémica pública que se pretenda alimentar externamente en torno a un proceso interno ya resuelto democrática y estatutariamente".

La organización, ha asegurado, que "no entrará en más cruces de declaraciones y centrará todos sus esfuerzos y recursos en lo verdaderamente importante: la negociación colectiva, las elecciones sindicales, el asesoramiento jurídico y la defensa diaria de los derechos de sus afiliados y afiliadas y del conjunto de la clase trabajadora riojana".

Sin perjuicio de ello, USO La Rioja "se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales y estatutarias le asistan en defensa del honor, la transparencia y el buen nombre de esta organización y de sus representantes", han concluido.