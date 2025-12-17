Un usuario recuerda que "gracias a Cáritas respirábamos, no nos faltaba alimento ni techo" y pide "ayudar" a la entidad en su campaña Navideña - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

"Gracias a Cáritas respirábamos, no nos faltaba el alimento ni el techo... lo esencial para que una persona pueda sobrevivir". Con estas palabras se ha referido el usuario de la entidad, José Manuel Vallejo, a la ayuda recibida este año tras pasar un mal momento personal. Una ayuda que, como ha indicado, "Cáritas no puede asumir sola" por lo que también ha apelado a la solidaridad de los riojanos a colaborar en la próxima campaña navideña para recaudar fondos.

Este miércoles, Cáritas ha vuelto a lanzar una "llamada a la solidaridad" para sostener las ayudas de primera necesidad que la organización ofrece a las numerosas personas en situación de vulnerabilidad de la región. En concreto, como han indicado, del 1 de enero al 31 de octubre de 2025, la entidad ha atendido a 2.038 personas, ha beneficiado a 4.409 y ha ofrecido 9.690 respuestas. Más de la mitad de las personas beneficiadas son niños y jóvenes.

'HAGAMOS QUE TENER UNA VIDA DIGNA DEJE DE SER CUESTIÓN DE SUERTE'

Pero, como alertan, "los ingresos económicos de la entidad no solo no crecen en la misma proporción que las necesidades, sino que ha disminuido y pese al intento de contener el gasto, el déficit es de 217.212,41 euros". Por eso lanzan la campaña de navidad 'Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte', que se enmarca dentro del IX Informe FOESSA que alerta de un proceso inédito de fragmentación social en España con contracción de la clase media y aumento de la población en exclusión severa, especialmente por vivienda y precariedad laboral.

En dicha rueda de prensa, acompañado por el director de Cáritas La Rioja, José Andrés Pérez, y también por Carmelo Juárez, responsable de Comunicación Cristiana de Bienes de Cáritas La Rioja, el usuario de la entidad ha querido dar a conocer su situación personal que "terminó de empeorar" cuando el pasado mes de julio "nos desahuciaron del piso por no poder pagarlo".

Como ha contado "yo tengo 61 años, una mujer enferma y un hijo de 16. Este año me han ocurrido cosas importantes en mi casa y finalmente nos echaron del piso porque no podía pagarlo, me quedé sin trabajo y no podía hacerme cargo del pago".

"En julio, además, me quitaron la vulnerabilidad por unos problemas" y, tras perder la casa, "en un primer momento el Ayuntamiento nos metió en una pensión para 5 días. Finalmente pudimos estar 15 pero después nos mandaron a un albergue".

"NO HAN PARADO DE AYUDARNOS"

"Gracias a Cáritas que veló por nosotros, pudimos quedarnos en la pensión haciéndose ellos cargo de los gastos, hasta que nos dieron un piso alternativo provisional para poder vivir decentemente", ha recordado.

Como ha recordado agradecido, "no paraban de ayudarnos, nosotros estábamos mal, incluso pensé en quitarme la vida, pero gracias a Cáritas y su ayuda ahora vivo en un piso de alquiler que puedo pagar porque también me consiguieron un trabajo en Chavicar Sostenible".

"Ahora tenemos una estabilidad para sobrevivir, mi hijo puede seguir estudiando y, en este trimestre, su nota más baja ha sido un 9", ha dicho orgulloso en su intervención.

Vallejo ha querido agradecer así la ayuda de Cáritas que, como explica, "no es solo conmigo, es todo con todo el mundo pero no pueden solos". Por ello ha pedido a los riojanos "que les echen una mano y les ayuden a luchar por las personas que no tenemos oportunidades para salir adelante".

ATENCIONES HASTA OCTUBRE DE 2025

Por su parte, el director de Cáritas La Rioja, José Andrés Pérez, ha explicado que, en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2025, más de la mitad de las personas beneficiarias en La Rioja son niñas, niños y jóvenes (54,46 por ciento), 28,42 por ciento menores de 18 años y 26,02 por ciento entre 18 y 35. El 44,11 por ciento de las familias atendidas tiene hijos a cargo y el 17,57 por ciento son monoparentales.

De hecho, el 42 por ciento de las familias que se encuentran en exclusión severa en España están encabezadas por mujeres.

Pero como indica, "detrás de cada cifra hay rostros y esfuerzos por salir adelante. Tener una vida digna, acceder a los derechos humanos, vivir en paz, con seguridad, tener un hogar, un empleo, acceder a una buena educación y a la protección de la salud no debería ser cuestión de suerte. No deberíamos ampararnos en la probabilidad ni en el azar para justificar tener o no tener derechos y dignidad".

Además, y según el IX Informe FOESSA, el 45 por ciento de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. De las personas beneficiaras en La Rioja, el 70 por ciento vivía en alquiler o realquiler, frente a solo un 6,74 por ciento de beneficiarios que eran propietarios de sus viviendas.

LA VIVIENDA, EL MAYOR PROBLEMA

Como reconoce "la vivienda es hoy el mayor problema de las familias más pobres. En La Rioja vemos situaciones de realquiler y hacinamiento que rompen la vida cotidiana y la salud de las personas. Por ello urgimos a desplegar medidas eficaces y crear un parque de alquiler social estable y suficiente", ha dicho Pérez.

También el informe señala a las personas migrantes como otro de los colectivos más afectados por la fractura social. "Creemos necesaria una política pública de integración ambiciosa y transversal". Ante esta situación, desde Cáritas han explicado que, dentro de poco contarán con un piso en Fuenmayor cedido por la congregación religiosa 'Hijas de la Cruz' para seis personas y ayudarles a tener una vida mejor.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Ante todo ello, Cáritas lanza una nueva campaña de Navidad para canalizar las ayudas ha habilitado la web: www.caritaslarioja.org/navidad. En ella hay una pasarela para realizar donaciones a través de Internet y, además, se detallan los números de las cuentas bancarias y el código Bizum (02121).

Todos aquellos que quieran colaborar pueden acercarse a la sede de Cáritas, en Marqués de San Nicolás, en horario de mañana.

También existe la posibilidad de hacerse socio con la cuota que cada uno elija.