La vacunación llegará a los 23 centros de día riojanos para facilitar la inmunización a cerca de sus 900 usuarios - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seguir facilitando la vacunación contra la gripe y covid a la población más vulnerable es uno de los objetivos marcados por la Consejería de Salud y Políticas Sociales y, para ello, los equipos de Enfermería de AP acudirán progresivamente a los 23 centros de día de la comunidad para atender a los casi 900 usuarios que allí se encuentran.

La consejera del ramo, María Martín, ha acudido este miércoles al Centro de Día Gonzalo de Berceo, en Logroño, para visitar a los primeros vacunados. Este mismo día ha comenzado también en la Zona Oeste de Logroño con el fin de "facilitar el acceso a la inmunización de las personas mayores en situación de dependencia que acuden habitualmente a estos recursos".

Acompañada por la directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, y la directora de Cuidados de Enfermería de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Victoria Musitu, Martín ha explicado que para organizar su desarrollo, se ha contactado con todos los centros con el fin de informarles sobre la administración de las vacunas en sus propias instalaciones y facilitarles los documentos de autorización dirigidos a los usuarios o sus familiares.

PREVENCIÓN

Durante la visita, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha destacado la importancia de la vacunación como medida preventiva, especialmente entre los colectivos más vulnerables. "La vacunación es una de las principales herramientas de prevención para proteger a la población frente a los virus respiratorios, especialmente durante el otoño y el invierno, y resulta particularmente importante para las personas mayores y dependientes".

Como ha destacado, desde el Gobierno riojano quieren que sea el propio Servicio Riojano de Salud el que acuda a los lugares donde se encuentran las personas mayores y dependientes, "evitando que ellas o sus familias tengan que realizar un esfuerzo adicional para acceder a la vacunación".

Para conseguirlo, la consejera ha agradecido la implicación de los equipos de Atención Primaria, de la Dirección General de Salud Pública y de los profesionales de los centros de día en la organización y desarrollo de la campaña.

VACUNACIÓN EN LOS PROPIOS CENTROS DE DÍA

En concreto, la vacunación ha comenzado en el Centro de Día Gonzalo de Berceo, que dispone de 226 plazas autorizadas, y en el Centro de Día Zona Oeste, integrado en el Centro de Participación Activa Zona Oeste, que cuenta con 20 plazas públicas.

Los equipos de Enfermería de Atención Primaria se desplazan a estos recursos en coordinación con la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados y los profesionales de los centros de día.

Esta organización permite facilitar la vacunación de personas que, por sus dificultades de movilidad, problemas cognitivos o situación de dependencia, pueden necesitar el acompañamiento de familiares o cuidadores para acudir a un centro sanitario.

Por su parte, la directora del Centro de Día Gonzalo de Berceo, Elena García, ha valorado la importancia de esta medida para los usuarios y sus familias. "En nuestro centro atendemos a personas con dificultades motoras, cognitivas y diferentes situaciones de dependencia, para quienes salir de su entorno habitual y alterar sus rutinas puede suponer una dificultad importante. Que los profesionales sanitarios se desplacen hasta aquí facilita enormemente el acceso a la vacunación", ha explicado.

García, que ha recordado que el centro dispone de 226 plazas y atiende actualmente a unos 220 usuarios, ha subrayado también el papel preventivo de estos recursos. "Los centros de día desarrollamos una labor preventiva muy importante. Recibimos esta actuación con agradecimiento y responsabilidad porque contribuye a proteger la salud de las personas que atendemos y evita desplazamientos que, en muchos casos, resultan complicados para las familias", ha añadido.

ESPECIAL PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES Y VULNERABLES

La vacunación frente a la gripe resulta especialmente importante para las personas de edad avanzada y aquellas que presentan enfermedades crónicas, fragilidad o situaciones de dependencia, debido a su mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

En estos grupos, la infección puede provocar complicaciones respiratorias, descompensaciones de patologías previas, hospitalizaciones y un deterioro del estado general de salud.

La vacunación es una de las principales medidas de prevención para reducir el riesgo de complicaciones graves y hospitalizaciones asociadas a la gripe, especialmente entre los colectivos más vulnerables. Por ello, la campaña de vacunación 2026-2027 prioriza a las personas mayores y a los grupos con mayor riesgo de desarrollar formas graves de las infecciones respiratorias.

COORDINACIÓN

La vacunación en los centros de día requiere la coordinación entre la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, los equipos de Enfermería de Atención Primaria del SERIS y los profesionales de los recursos de atención a personas mayores.

Para organizar la vacunación en los 23 centros de día de La Rioja, se ha remitido a sus responsables la documentación necesaria para recabar la autorización de los usuarios o sus familiares, así como para elaborar los correspondientes listados de personas que recibirán la vacuna.

Los centros deberán remitir esta información antes del 19 de octubre, con el fin de organizar los desplazamientos de los profesionales sanitarios y programar la administración de las vacunas en sus instalaciones.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 2026-2027

La campaña de vacunación frente a la gripe, la COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS) se desarrolla de manera escalonada, conforme al calendario establecido para los distintos grupos de población.

En septiembre comenzó la vacunación frente al VRS en las residencias de mayores, a la que posteriormente se ha sumado la vacunación frente a la gripe y la COVID-19 en estos centros.

Asimismo, esta temporada se ha ampliado hasta los 13 años la vacunación antigripal en los centros educativos riojanos, frente a los 11 años de la campaña anterior. Los equipos de Enfermería de Atención Primaria se desplazan a los colegios para administrar la vacuna intranasal a los escolares incluidos en la población diana.

Durante octubre continúa la incorporación progresiva de los distintos grupos de población incluidos en la campaña, conforme a las recomendaciones de vacunación correspondientes.