Valdezcaray abre este Domingo de Resurrección con siete pistas y 8,39 kilómetros esquiables

Salegares y Rehoyo - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí de Valdezcaray ha abierto hoy, 5 de abril, Domingo de Resurrección, con tiempo soleado, ocho grados de temperaturas y siete, de sus 26 pistas, disponibles, lo que supone que ofrece 8,39 kilómetros esquiables.

Tal y como refleja el Parte de Nieve de la estación, Valdezcaray ofrece el 42 por ciento de su superficie esquiable; y lo hace con nieve calidad primavera.

Con respecto a los espesores, hay entre veinte y setenta centímetros a 2.125 metros de altitud; entre veinte y sesenta a 1.800; y entre diez y cincuenta centímetros tanto a 1.620 como a 1.530 metros de altitud.

Las pistas que están abiertas son Principiantes; Salegares; Colocobia Verde; Colocobia; Los Tubos; Campos Blancos; La Balsa.

En cuanto a los remontes, hay seis de diez disponibles. En concreto, TSD La Cascada; TSD Rehoyo; TSD Colocobia; TSD Campos Blancos; TSF Salegares; y TQ Principiantes.

Los accesos están abiertos. Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.