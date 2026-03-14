Valdezcaray abre este sábado con 8 pistas y 8,9 kilómetros esquiables

Pista de 'Principiantes' en Valdezcaray - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray ha abierto este sábado, 14 de marzo, con 8 de sus 26 pistas en funcionamiento y con 8,9 kilómetros esquiables, un 45 por ciento del total. Hacen falta cadenas, desde el kilómetro 7, para acceder al complejo.

En este momento, hay en la estación -1 grados de temperatura, en un día en el que está nevando.

De acuerdo a las previsiones de la estación, las pistas abiertas son 'La Cascada', 'Principiantes', 'Salegares', 'Colocobia verde', 'Colocobia', 'Los Tubos', 'Campos Blancos' y 'La Balsa'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 20 y los 80 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 2.125 metros, con calidad de nieve polvo.

Por su parte, la previsión apunta a que los accesos están abiertos, así como seis de los diez remontes: TSD 'La Cascada', TSD 'Rehoyo', TSD 'Colocobia', TSD 'Campos Blancos', TSF 'Salegares' y TQ 'Principiantes'.

Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.