Valdezcaray abre este Sábado Santo con ocho pistas y nieve calidad primavera

Pista Colocobia - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí de Valdezcaray ha abierto este Sábado Santo, 4 de marzo, con ocho pistas disponibles, de las 26 con que cuenta la estación, y calidad nieve primavera, tal y como indica el Parte de Nieve.

Con cinco grados de temperatura, y tiempo soleado, la estación ha abierto sus puertas con 8,99 kilómetros esquiables, lo que significa que está al 45 por ciento.

Los espesores que ofrece son, a 2.125 metros de latitud entre veinte y setenta centímetros; a 1.800 entre veinte y sesenta; y a 1.620 y 1.530 entre diez y cincuenta.

Las pistas abiertas son La Cascada; Principiantes; Salegares; Colocobia verde; Colocobia; Los Tubos; Campos Blancos y La Balsa.

Con respecto a los remontes, se pueden usar siete de los diez con que cuenta la estación. En concreto, TSD La Cascada; TSD Rehoyo; TSD Colocobia; TSD Campos Blancos; TSF Salegares; TSF Valdezcaray; y TQ Principiantes.

Los accesos están abiertos. Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.