Valdezcaray abre este Viernes Santo con nueve pistas de nieve calidad húmeda y diez kilómetros esquiables

Pista Salegares - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí de Valdezcaray ha abierto hoy, Viernes Santo, con nueve pistas disponibles, de las 26 con que cuenta la estación, que ofrecen nieve calidad húmeda y diez kilómetros esquiables.

Tal y como refleja el Parte de Nieve, un tiempo soleado, con alguna nube, y dos grados de temperatura ha recibido a la Estación de Esquí de Valdezcaray, que cuenta con el cincuenta por ciento de su superficie esquiable.

En cuanto a los espesores, a 2.125 metros de altitud hay entre veinte y setenta centímetros; y a 1.800 metros de altitud hay entre veinte y sesenta centímetros. Además, tanto a 1.620 como a 1.530 metros de altitud hay entre diez y cincuenta centímetros.

Las pistas disponibles son La Cascada; Principiantes; Salegares; Colocobia verde; Colocobia; Los Tubos; Campos Blancos; La Balsa; y La Ese.

Con respecto a los remontes, hay siete abiertos de los diez con que cuenta la estación. En concreto, TSD La Cascada; TSD Rehoyo; TSD Colocobia; TSD Campos Blancos; TSF Salegares; TSF Valdezcaray; y TQ Principiantes.

Los accesos están abiertos. Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.