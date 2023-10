Varias líneas de autobús urbano de Logroño modificarán mañana sus itinerarios por el acto del Izado de la Bandera

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias líneas del servicio de autobús urbano de Logroño modificarán sus itinerarios mañana, lunes 2 de octubre, entre las 10 y las 11,40 horas, con motivo del acto de izado de la bandera nacional frente al Monumento al Labrador, dentro de los actos institucionales de la Semana de la Guardia Civil.

Como se ha informado desde el Ayuntamiento, los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

En concreto, los cambios serán los siguientes:

Línea 1

Hospital San Pedro - Lardero: av. Colón - c/ Gustavo Adolfo Bécquer - c/ Poeta Prudencio - c/ Gral. Vara de Rey.

Lardero - Hospital San Pedro: c/ Gral. Vara de Rey - c/ Miguel Delibes - av. Colón - av. Doce Ligero.

Línea 2

Yagüe - Varea: av. Burgos - c/ Duques de Nájera - c/ Miguel Delibes - av. Colón - av. de la Paz.

Varea - Yagüe: av. de la Paz - av. Colón - c/ Miguel Delibes - c/ Duques de Nájera - av. de Burgos Línea 3

Villamediana - El Campillo: c/ Poeta Prudencio - av. Club Deportivo - c/ Chile - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano.

El Campillo - Villamediana: c/ Carmen Medrano - c/ Duques de Nájera - c/ Chile - av. Club Deportivo - c/ Poeta Prudencio.

Línea 4

Palacio de Congresos - Prado Viejo: av. Solidaridad - av. Colón - c/ Miguel Delibes - c/ Duques de Nájera - c/ Chile.

Prado Viejo - Palacio de Congresos: c/ Chile - c/ Duques de Nájera - c/ Miguel Delibes - av. Colón - av. Solidaridad.

Línea 5

Madre de Dios - Valdegastea: av. de la Paz - av. Colón - c/ Miguel Delibes - c/ Duques de Nájera.

Valdegastea - Madre de Dios: Miguel Delibes - av. Colón - av. de la Paz.

Línea 6

Centro - El Cortijo: av. Solidaridad - av. Colón - c/ Miguel Delibes - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano.

El Cortijo - Centro: c/ Carmen Medrano - c/ Duques de Nájera - c/ Miguel Delibes - av. Colón - av. Solidaridad.

Línea 7

El Arco - Polígono Cantabria: av. Burgos - c/ Duques de Nájera - c/ Miguel Delibes - av. Colón - av. de la Paz.

Polígono Cantabria - El Arco: av. de la Paz - av. Colón - c/ Miguel Delibes - c/ Duques de Nájera - av. de Burgos.

Línea 9

Prado Viejo - Las Norias: c/ Duques de Nájera - c/ Miguel Delibes - av. Colón - av. Doce Ligero - c/ Madre de Dios - c/ San Francisco - Puente de Piedra.

Las Norias - Prado Viejo: Puente de Piedra - av. Viana - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - av. Doce Ligero - av. Colón - c/ Miguel Delibes - c/ Duques de Nájera - av. República Argentina.

Línea 10

Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - av. Colón - c/ Miguel Delibes - c/ Duques de Nájera

El Arco - Hospital San Pedro: c/ Duques de Nájera - c/ Miguel Delibes - av. Colón - av. de la Paz.

Línea 11

Centro - Hospital San Pedro y Hospital San Pedro - Centro: Queda fuera de servicio en ese horario.