La venta de turismos usados en La Rioja crece el 0,5% en febrero y la de furgonetas, el 10,3%

Archivo - Algunas coches de segunda mano en España pueden haber tenido hasta 15 propietarios, según CarVertical. - ANDREY MIHAYLOV - Archivo

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos de ocasión sube en febrero el 2,1% en La Rioja, con 1.308 unidades transferidas. Los turismos suman en el mes 1.073 compras, que crecen un 0,5% interanual, y los comerciales ligeros otros 235, con un ascenso del 10,3%, según los datos de Ancove.

El mercado de vehículos de segunda mano (turismos más furgonetas) ha subido en el mes un 0,8% de media en España: los turismos suben un 1,3% y los comerciales ligeros caen el 1,9%.

En los dos primeros meses se han transferido en La Rioja 2,407 -un 5,3% menos- vehículos de segunda mano que hace un año. Los turismos acumulan 1.986, que bajan un 6,5%, y 421 furgonetas, que crecen el 0,7%.

En la media nacional, se han vendido un 3,1% menos vehículos (turismos+furgonetas) que en el mismo periodo de 2025.

MERCADO NACIONAL.

La transferencia de vehículos usados (turismos más furgonetas) sube en febrero el 0,8% en términos interanuales: en total 207.319 unidades. De ellos, son turismos 177.150, con un ascenso del 1,3% en el mes, y 30.169 furgonetas, cuyas ventas bajan el 1,9%.

Entre enero y febrero se han vendido 394.227 vehículos usados, un 3,1% menos que en el mismo periodo de 2025. Los turismos suman 337.860 unidades, con un caída del 2,9%, y los comerciales ligeros otros 56.367 y un descenso del 4,4%.

Los coches de más de 10 años suponen algo más del 55,4% del total de las ventas del mes. Por edades, todos los segmentos suben con excepción de los dos de más edad. La mayor caída la sufren los turismos de 6 a 10 años, un 12,5%.

Por el contrario, salvo las furgonetas comprendidas entre 1 y 3 años, se registran en febrero descenso en el resto de los segmentos de edad con un descenso más pronunciado en las de 3 a 5 años.

El mercado de turismos usados sigue dominado por los coches diésel y gasolina, aunque los primeros bajan un 5,7% respecto a febrero de 2025 y la gasolina un 1,4%. Aun así, suman el 83% de las ventas del mes.

Las motorizaciones menos contaminantes suben con fuerza, pero en valores absolutos apenas tienen peso: los eléctricos suman el 1,6% y los híbridos enchufables el 2,2% de las ventas en el mes.