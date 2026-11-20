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LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria bajó en La Rioja un 4,1 por ciento en septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 15,8 puntos de diferencia con la media nacional, que fue del 11,7 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra de negocios de la industria se incrementó en todas las comunidades autónomas en septiembre con Comunitat Valenciana (+21,7 por ciento), Murcia (+20,4 por ciento) y Andalucía (+20,3 por ciento) a la cabeza, excepto en La Rioja en donde el índice cayó un 4,1 por ciento.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 1,7 por ciento en La Rioja, 7,3 puntos de diferencia con la media nacional (5,6 por ciento).