Las ventas de la industria descienden en La Rioja un 2% en noviembre

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se redujo en La Rioja un 2% en noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, 0,5 puntos menos que la media nacional, que fue del -2,5%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con estas cifras, en lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 1,3% en La Rioja, 0,8 puntos de diferencia con la media nacional (0,5%).

Comunitat Valenciana (+5,1%), Cantabria (+3,9%) y Canarias (+2,4%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en noviembre.

Mientras, en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Murcia con las caídas más grandes de un 20,2%, 11,4% y un 5,9%, respectivamente.