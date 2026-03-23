Las ventas de la industria se incrementan en La Rioja un 0,9% en enero

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LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se elevó en La Rioja un 0,9 por ciento en enero respecto al mismo periodo del año anterior, 7,2 puntos de diferencia con la media nacional, que fue del -6,3 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Navarra (+12,6 por ciento), Canarias (+3,5 por ciento) y La Rioja (+0,9 por ciento) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en enero, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Andalucía con las caídas más grandes de un 15,5 por ciento, 13,3 por ciento y un 11,7 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 0,9 por ciento en La Rioja, 7,2 puntos de diferencia con la media nacional (-6,3 por ciento).