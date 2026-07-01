'Veralibro' Hace Un Guiño Especial A Rafael Azcona Con La Entrega De Una Lámina De 'El Pisito' En Compras De 20 Euros - FER

LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los libros volverán a salir a la calle entre el 2 y el 4 de julio gracias a una nueva edición de 'Veralibro', de la Asociación de Librerías y Papelerías de La Rioja, que ofrecerá un 5 por ciento de descuento en las compras. Además, en esta edición, para adquisiciones superiores a 20 euros, desde las librerías de la Asociación obsequiarán a sus clientes con una lámina con el texto íntegro de 'El Pisito', en homenaje al centenario del nacimiento de Rafael Azcona.

El presidente de la Asociación -integrada en la FER-, Diego Ochoa, ha indicado que dicha lámina -escrita en tipografía Helvetica Neue LT Std 57 condensed de 6pts /interlineado 6,45pts y con un número total de palabras de 33.198- es "muy especial" ya que se ha hecho en colaboración con la editorial Pepitas de Calabaza y la familia de Rafael Azcona además de con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño.

Por ello ha animado a todos los riojanos a "aprovechar estos días para acudir a las librerías de Logroño y de otros puntos de La Rioja para recopilar las lecturas del verano y, sobre todo, para leer 'El Pisito'".

1.000 LÁMINAS

Se han realizado alrededor de 1.000 láminas por lo que invita a todos "a no perdérselo" porque es "un regalo único". Esta obra ha sido cedida, para esta ocasión, por la familia del autor y la editorial Pepitas de forma gratuita para su reproducción ya que aún no está libre de derechos de autor.

La lámina forma parte de una colección que las librerías edita todos los años, con una obra diferente. Las anteriores fueron 'El Quijote', 'El Lazarillo de Tormes' , 'La Celestina', 'El Buscón' y 'La Vida es Sueño'.

Veralibro cuenta con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).