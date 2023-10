Vicerrectora estudiantes de UNIR destaca que "hemos alcanzado un grado de madurez que da valor a la universidad digital"

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Adela López Martín, ha afirmado que "hemos alcanzado un grado de madurez" y "superado los prejuicios" para "dar valor a la universidad digital".

Si que ha admitido que al inicio este modelo de universidades en línea "había más cautela y se nos miraba con más suspicacia que las tradicionales", si bien "el buen trabajo que hemos hecho en las universidades digitales y el cambio en la sociedad, sobre todo tras la pandemia -del coronavirus-, que ha revalorizado el trabajo de la educación en línea".

Ha sido en la mesa redonda 'Universidad y Transformación Digital', moderada por el presidente de UNIR, Rafael Puyol, en la que junto a Adela López, han participado los rectores de las Universidad Estatal de Bolívar, en Ecuador, Arturo Rojas, y la Nacional de Trujillo, en Perú, Carlos Vásquez.

El debate se ha enmarcado en las XIII Jornadas de 'Futuro en Español', organizadas por Vocento y diario 'La Rioja', y patrocinadas por el Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, Fundación San Millán, UNIR, Telefónica, y en las que colabora Bosonit.

López Martín ha destacado, en el caso de UNIR, que como "nació como universidad on line está diseñado para este tipo de enseñanza, con lo que jugamos con ventaja con la pandemia, porque no es lo mismo transformar a un profesor de tiza y pizarra a tener profesores que tienen capacitación para enseñar en line y tienen materiales y evoluciones para una enseñanza digital".

No obstante, ha resaltado que "ser una universidad digital no se consigue de un día para otro, porque no se hace solo invirtiendo en tecnología, es algo más complejo, ya que cuenta en su origen con un modelo pedagógico, la formación del profesorado y buen seguimiento del estudiante".

Preguntada por el moderador por el 'humanismo digital', ha manifestado que "cuando pensamos en digitalización pensamos en el ordenador y podemos perder que lo que hay detrás hay personas, que las diseñan, programan y mantienen, y su resultado beneficia a personas". Por ello, "seria incompleto hablar de una transformación digital sino en pensar en como enriquecen a las personas el uso de la misma, y como puede contribuir las universidades".

Por su parte, Rojas ha señalado que desde su país, Ecuador, "nos toca armonizar y transitar, buscar las herramientas, para la universidad en línea y la transformación digital". Ha apuntado que hay que "lograr la sensibilización del profesorado para adaptarse a la necesidades de este siglo", así como que el "alumnado se adapte a ese modelo".

Todo ello, porque el rector de las Universidad Estatal de Bolívar ha asegurado que "la virtualidad ha venido para quedarse".

Por su parte, su homólogo de la Universidad Nacional de Trujillo ha admitido que en su país, Perú, "las universidades marcamos el paso al poder legislativo y educativo".

Vásquez ha abogado por el "fortalecimiento y liderazgo de quien lleva las instituciones de cara a señalar que queremos transformar las universidad", así como "percibir y concebir que el proceso de transformación está realizado de hombres y mujeres para hombres y mujeres", para a continuación, terminar señalando que "todo ello debe de ir de la mano de un acompañamiento financiero del Estado y también del acompañamiento de otras instituciones".

AUMENTO DEL NÚMERO DE HISPANOHABLANTES

Antes de la mesa redonda se ha desarrollado la inauguración de la segunda jornada de 'Futuro en Español', que se desarrolla este jueves en el Círculo Logroñés.

Un acto que ha iniciado el director de 'Nueva Rioja', Goyo Ezama, que ha destacado la importancia del evento para reflexionar sobre el idioma español que cuenta "con casi 600 millones de hispanohablantes", a través de un "excelente grupo de ponentes".

Ha puesto en valor que "el español y La Rioja tienen una férrea alianza que se vio refrendada con la declaración como Patrimonio de la Humanidad, hace 26 años, de los monasterios de Yuso y Suso" por ser 'cuna del castellano'.

Ezama también se ha referido a la Inteligencia Artificial que "abre un nuevo camino para todos los lectores en cuanto a los táctiles, para los medios de comunicación, en el que pesan mucho más las oportunidades que las amenazas".

Por su parte, el presidente de UNIR, Rafael Puyol, ha destacado que estas jornadas "son referencia" reflejo de la importancia de este idioma, que supone que sea la "tercer lengua más hablada del mundo" tras el mandarín "circunscrito a China" y después del inglés, destacando, además, su impulso en el mundo científico, así como que supone que "sea una lengua oficial de 21 países".

En este sentido, Puyol ha puesto en valor el aumento cada año del "número de hispanohablantes", siendo además "el tercer idioma más usado en internet y el segundo más usado en las principales redes sociales".

La inauguración la ha cerrado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que ha calificado de "acierto extraordinario" las jornadas que "nos proyecta como ciudad y como región". En este punto, ha señalado que en las mismas se aborda la eclosión de la Inteligencia Artificial que "es uno de los retos más notables, y que hay que situarlo en un cambio de era a la que estamos asistiendo, constituyendo una revolución en si mismo".

Escobar ha destacado cuatro características a las que estamos asistiendo, como que "en la red circula solo en 24 horas más información que la almacenada en todas las bibliotecas del planeta, así como que el modelo educativo puede poner en entredicho la autoridad del profesor, porque las destrezas del alumno hace que señalen que todo esté en Google". A ello ha unido que el ser humano "se enfrenta a digerir en poco espacio todos los cambios", y finalmente ha afirmado que ante ello "para mi la profesión más valiosa para el futuro es la de filósofo, porque detrás de los cambios tenemos que buscar una referencia, y buscar el origen del fondo, y tenerla en cuenta en un futuro".