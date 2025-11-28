Este viernes se enciende la iluminación navideña en Calahorra

Estrella de luz de Navidad frente al Ayuntamiento de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

Calahorra volverá a brillar esta Navidad con más de 200 adornos lumínicos navideños y guirnaldas, de led de alta luminosidad y bajo consumo, que colgarán de las zonas más comerciales y transitadas de la ciudad. Este viernes, 28 de noviembre, a las 19,00 horas se procederá al encendido del alumbrado navideño desde la Glorieta de Quintiliano.

El acto con el que dará comienzo la Navidad en Calahorra estará amenizado por el coro infantil 'Cantalegre' del colegio San Agustín, que interpretará villancicos para llenar de alegría y más emoción el encendido de las luces navideñas.

El Ayuntamiento de Calahorra quiere invitar a los ciudadanos a que asisten a este evento y comenzar la Navidad juntos con música, ilusión y luz. La ciudad se iluminará del 28 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026 para ambientar, animar y dinamizar Calahorra esta Navidad.

Las calles Grande, Mártires, Teatro, General Gallarza, Bebricio, José María Garrido, Trastamara, Julio Longinos, travesías de Paletillas, Mediavilla, Julio César, Sol, Cavas, Santiago, Mayor, Navas y doctor Fleming; el paseo del Mercadal; las plazas de la Verdura, El Raso, Peña Philips, Montecompatri y de la Constitución; las avenidas de Numancia, Achútegui de Blas, Valvanera y del Pilar; el Planillo de San Andrés; la Glorieta de Quintiliano; son algunas de las zonas de la ciudad que lucirán el alumbrado especial para Navidad y contribuirán a crear un ambiente festivo en el casco urbano de Calahorra.

También estarán iluminadas las fachadas del Ayuntamiento, del Centro Joven Municipal, de la residencia municipal para personas mayores 'San Lázaro' y de las dependencias de la Policía local, así como la fuente de la Glorieta de Quintiliano, el quiosco del paseo del Mercadal y el parque Miguel Ángel Blanco. Además, en las plazas Europa, Peña Philips 'Mientras el cuerpo aguante' y Diego Camporredondo se han colocado tres grandes árboles luminosos. Todos estos adornos e instalaciones con motivos navideños llevan el marcado CEE.

Están fabricados de acuerdo con las normativas de aplicación vigentes y cumplen lo establecido en el vigente reglamento Electrotécnico de Baja tensión y en el reglamento de Eficiencia Energética de Instalaciones de Alumbrado Exterior. Esta tecnología led permite reducir el impacto energético y económico, también la contaminación lumínica y reafirma el compromiso municipal con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente y ser más eficientes energéticamente.