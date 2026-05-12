Este viernes finaliza el plazo de inscripción para participar en el Plan de Transformación Digital del Sector Turístico

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja recuerda que este viernes, 15 de mayo, a las 12 horas, finaliza el plazo de inscripción para aquellas empresas turísticas que quieran contar con asesoramiento y acompañamiento digital personalizado de forma totalmente gratuita.

Esta acción se enmarca dentro del Plan de Digitalización del Sector Turístico, una iniciativa estratégica destinada a impulsar la modernización y la competitividad de uno de los principales motores económicos del territorio.

El programa, financiado con fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, forma parte de la estrategia estructural y continua de modernización del sector turístico riojano, orientada a posicionar a La Rioja como un destino referente en la gestión inteligente del turismo y en la adaptación a las nuevas demandas de los visitantes y el mercado.

El Plan está dirigido al ecosistema turístico de La Rioja, con especial atención a pequeñas y medianas empresas que desean avanzar en su digitalización de forma estructurada y acompañada.

A través de esta iniciativa, las empresas participantes reciben un diagnóstico individualizado de su nivel de madurez digital realizado por agentes especializados que analizan la situación actual del negocio e identifican oportunidades de mejora concretas.

El programa combina asesoramiento directo, formación práctica y acompañamiento continuo, facilitando la aplicación real de las soluciones propuestas en el día a día de cada empresa.

Posteriormente, el asesoramiento continúa con una hoja de ruta personalizada que permite a cada empresa avanzar en aspectos clave como son la mejora de la presencia online, captación y fidelización de clientes, automatización de procesos, uso de herramientas digitales e inteligencia artificial y toma de decisiones basada en datos.

En este contexto, el acompañamiento personalizado que ofrece el programa responde a una de las principales necesidades detectadas en el sector: disponer de apoyo experto que facilite la toma de decisiones y la implantación de soluciones digitales sin necesidad de realizar grandes inversiones iniciales.

Las empresas interesadas pueden formalizar su inscripción a través de la página web oficial del programa: https://projects.grupomainjobs.com/rioja/