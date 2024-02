Vigilantes de seguridad privada rechazan las últimas agresiones y piden más medios humanos y materiales en su trabajo

LOGROÑO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable del sector de Seguridad Privada de FeSMC UGT, Fernando Vega, ha reclamado mayores "medios humanos y materiales" para poder desarrollar su trabajo, al tiempo que han lamentado el aumento de agresiones que están sufriendo los vigilantes en los últimos tiempos -la que tuvo más repercusión fue el arranque de un trozo de oreja a un miembro de seguridad en 'Primark'-.

Vega ha realizado estas manifestaciones con motivo de la concentración que han realizado, convocada por UGT, en el exterior del Centro Comercial Berceo, por las constantes agresiones que sufren los vigilantes de seguridad.

Ha afirmado que "estas situaciones son cada vez más frecuentes y cada vez más violentas, por lo que tenemos que visibilizar esto ante la sociedad". Entre sus reclamaciones se encuentran dotarles de "más medios materiales para defendernos y más medios humanos para que no nos veamos abocados a intervenir solos, así como obtener mayor protección jurídica".

En este último punto, ha recordado que "ahora mismo agredir a un vigilante es lo mismo que agredir a cualquier persona, no tenemos ninguna protección jurídica en ese sentido", por lo que "queremos evitar esa impunidad". "Reclamamos esa protección jurídica que sería el equivalente al de carácter de agente de la autoridad, pero sobre todo tener la protección jurídica", ha insistido Vega.

Ha apuntado que, además, el artículo 32 de la Ley de Seguridad privada nos mandata a "intervenir sí o sí en cualquier agresión, cualquier robo, hurto o incluso sanción administrativa que pueda haber".

"Yo tengo que intervenir, sea con tres personas, sea con seis, sea con ocho, y con medios absolutamente precarios y sin esa protección jurídica", ha reseñado.

Entre los medios materiales que reclaman se encuentran "chalecos anticorte y antipunción, guantes anticorte y antipunción", que no los tienen porque "es un coste económico, y las empresas entonces quieren ahorrar costes". Y todo ello, mientras, ha manifestado Vega "nuestro plus de peligrosidad mensual es de 22,70 euros; es decir, el compañero, por haber sufrido la agresión que ha sufrido -en Primark-, ha cobrado ese mes 22,70 en concepto de plus de peligrosidad".