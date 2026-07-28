Vinila Von Bismarck encabeza un cartel de Djs de la décima edición de MUWI con gran presencia femenina y riojana

Presentación de MUWI - MUWI

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 10ª edición de MUWI La Rioja music Fest ha desvelado este martes su cartel completo, con el anuncio de los Djs que participarán en esta edición tan especial. Vinila von Bismark, conocida como la reina del burlesque español, encabezará una lista de Djs con una nutrida presencia femenina.

Así, actuarán en el festival nombres como Yahaira, Tangerine Sistas, Kurlzzz djs, The Ex djs o Paola Feregrino, a los que se suman djs nacionales de renombre como Moderno, David Van Bylen, Dad is Bad o Panoramis y los riojanos Edu AnMu, Lazy Sunday, Dani Peppermint, From Disco to Cisco o Fran Río.

La organización ha completado además las numerosas actividades paralelas del festival con el anuncio de los diversos talleres infantiles que se desarrollarán en la jornada familiar del MUWI Sunday: pintacaras, talleres de camisetas festivaleras, de creación de juegos de mesa y una zona de juego intergeneracional, en donde se podrá disfrutar de juegos de ayer y hoy.

Las actividades familiares del Sunday se completan con una oferta gastronómica #alariojana en donde se podrá degustar las habituales patatas con chorizo, arroz a la riojana y chuletillas al sarmiento junto al vino de El Rayo Olarra Ed. Especial MUWI 2026 de Bodegas Olarra, wine partner del festival.

Todo ello se complementa con una nueva edición del MUWI Market, una selección de jóvenes artesanos y diseñadores riojanos que ofrecen sus productos durante todo el fin de semana. Todavía quedan plazas disponibles para participar en el mismo, con toda la información disponible en la web del festival.

EL FESTIVAL.

El jueves 27 de agosto arranca MUWI La Rioja Music Fest, será a las 19 horas con la sesión de Tangerine Sistas, que abrirán una jornada 100% riojana, en ese compromiso que MUWI siempre ha tenido con el talento local. Eba al desnudo (20 horas), Norwen (21,20 horas) y Eh, Mertxe! (22,45 horas) completarán el cartel en el escenario Ibercaja del Espacio MUWI-Valbuena.

El viernes 28 la música se traslada al centro gastronómico de nuestra región, la calle Laurel, a partir de las 14 horas con las sesiones de los djs Fran Río y From Disco to Cisco, para dar paso a las actuaciones en el recinto principal de Casapalma (19 horas), Queralt Lahoz (19,30 horas), ETS (21 horas), Sidonie (22,45 horas) y Ginebras (00,45 horas).

El sábado 29 se inicia con el vermú de la calle Laurel, con la música de Panoramis y The Ex Djs a las 14 horas, que se verá acompañada por la street-band Los Fugitivos, en un pasacalle por el centro de la ciudad que servirá de preámbulo a los conciertos de la noche en el Espacio MUWI-Valbuena: Jiménez con Jota (19 horas), La Milagrosa (19,30 horas), Depedro (21 horas), La M.O.D.A.(22,45 horas) y Sanguijuelas del Guadiana (00,45 horas).

El domingo 30 podremos disfrutar de una programación más familiar, con las actuaciones en directo de La Fantástica Banda (11,45 horas), los combos de la Amadeus MUWI Band (12,45 horas), el directo, en su único concierto de este año, de Vuelo 505 (14,45 horas) y el cierre con el potente blues de Los Travellin' Brothers (17 horas).

LA PRESENTACIÓN.

En la presentación han participado, al margen de los organizadores del festival, representantes de todas las Instituciones, patrocinadores y colabores de esta 10ª edición de MUWI La Rioja Music Fest, un festival que durante este tiempo se ha convertido en el principal evento enoturístico de la ciudad de Logroño, y ha sido galardonado con múltiples premios, como el Best Of Wine 2019 o el Iberian Festival Award a Mejor Programación Musical en 2024 entre muchos otros.

Los promotores de MUWI, Jose Pancorbo y Rafa Bezares han dado las gracias "tanto a las Instituciones participantes, Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño, como a los patrocinadores y colaboradores privados que participan en el evento, ya que sin su compromiso y ayuda no sería posible la realización del festival".

"Un evento que busca maridar el vino y la gastronomía de La Rioja con la mejor programación musical, para convertirlo en un reclamo turístico para la región", han añadido.

María Cadarso, responsable del Departamento Comercial de Ibercaja, ha destacado "la importancia que tiene, tanto para Ibercaja, como para el resto de patrocinadores, el ser partícipes del festival, apoyando a consolidar proyectos culturales de nuestra ciudad, como MUWI, que a su vez generan un gran impacto económico en el territorio, generando marca y arraigo".

También han acudido al acto la directora general de Turismo del Gobierno de La Rioja y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha puesto el acento en que "MUWI es un festival hecho en Logroño para el disfrute de todos, no solo del público logroñés, sino de los numerosos visitantes que acuden al festival durante esa semana".

"Una oportunidad de dar a conocer tanto nuestro patrimonio, con las actividades programadas en el CCR, Espacio Lagares, Revellín o Mercado de San Blas, como nuestra gastronomía, encabezada por la calle Laurel, nuestro comercio de proximidad y como no, el carácter abierto y hospitalario de todos los logroñeses", ha dicho.

Por otra parte, la venta de entradas continúa a buen ritmo, y la organización espera superar de nuevo los 25.000 asistentes en el total de las cuatro jornadas del festival, con un porcentaje de casi del 60% de público de fuera de la ciudad de Logroño.

Las entradas de día están a la venta en la web del festival www.muwi.es y en la plataforma de venta ibercaja.es a un precio, gastos incluidos, de 51 euros para los conciertos del viernes y sábado, y de 12 euros para el domingo 30 de agosto. El abono para los tres días tiene un coste de 82 euros, gastos incluidos.