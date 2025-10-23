Vivienda cuenta con un presupuesto de 24 millones de los que 17 se destinarán a ayudas con previsión de crecimiento

El consejero de Política Local, Daniel Osés, llegando al Parlamento de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El capítulo dedicado al acceso a la vivienda, dentro de los presupuestos de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, alcanza los 24 millones de euros, de los que diecisiete se destinarán a ayudas con previsión de crecimiento.

Así lo ha avanzado hoy el consejero, Daniel Osés, quien ha cerrado las comparecencias que se han desarrollado en el Parlamento de La Rioja para que los titulares de las distintas consejerías desgranen los presupuestos elaborados por el Gobierno de La Rioja para su posterior debate, y votación, por los diputados en pleno parlamentario.

De los 25,1 millones de euros con que contará el próximo año la Dirección General de Urbanismo y Vivienda, 24,4 irán dirigidos "directamente" a políticas de vivienda.

De ellos, el consejero ha destacado diecisite millones de euros que se reservan para atender las ayudas enmarcadas en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda.

Así, por ejemplo, hay 1,8 millones de euros para ayudas al alquiler general; 6,4 millones para ayudas al alquiler para jóvenes; y ocho millones de euros irán dirigidos a ayudas a la rehabilitación.

El resto se reparte en ayudas para personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida, emergencia habitacional o instituciones sin ánimo de lucro.

Esta reserva de fondos corresponde a compromisos ya adquiridos en base a las ayudas concedidas por un periodo temporal que todavía se extenderá durante el próximo año y que, por tanto, seguirán percibiendo sus beneficiarios.

Sin embargo, "en cuanto entre en vigor el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, se definan los nuevos compromisos de financiación y se suscriba el correspondiente acuerdo bilateral con el Ministerio de Vivienda, se procederá a las necesarias generaciones de crédito para atender las nuevas líneas de ayudas que se regulen por este Plan".

Por tanto, la previsión es que estos diecisiete millones de euros se vean incrementados durante el ejercicio 2026. Se suman 4,1 millones de euros adicionales para el Plan Revive (ayudas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda en municipios rurales).

AvaLa Rioja (que avala la hipoteca de primera vivienda habitual para menores de 35 años), por último, contará con 2,5 millones de euros.

El presupuesto total de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación despliega 118,6 millones de euros.

"Son unos presupuestos que van dirigidos, sobre todo, al bienestar de las personas y en este sentido cuentan con tres pilares de actuación, que son el mayor apoyo a los municipios, mejorando año a año la financiación para prestar unos mejores servicios locales", ha dicho el consejero.

Además de la "apuesta por el apoyo al acceso a la vivienda", ha citado la mejora de las carreteras, actuando "en más de cincuenta carreteras de la red local".

En materia de infraestructuras, ha señalado, "los presupuestos ascienden a un global de 40,2 millones de euros". Ha destacado que se va a contar con 31,8 millones de euros para seguir mejorando la red viaria y 8,4 millones de euros en transporte.

En 2026, ha informado el consejero, se avanzará en las actuaciones de ensanche y mejora de la LR-250 entre Jalón y Laguna de Cameros, con una cuantía reservada de 4,6 millones, y de la LR-259 entre Ausejo y Alcanadre, que cuenta con una dotación de 2,7 millones de euros.

Y una vez finalizado el ensanche y mejora de la LR-113 entre Villavelayo y el límite con la provincia de Burgos, el consejero ha anunciado que se continuarán los trabajos para mejorar la seguridad vial en el tramo anterior, entre la presa de Mansilla y Villavelayo.

Las nuevas cuentas incluyen una partida de tres millones de euros para materializar la solución técnica que permita reabrir la carretera LR-115 en Arnedillo, más otra de 1,6 millones de euros para atender desprendimientos puntuales.

Asimismo, el consejero ha avanzado un nuevo plan de mejora de las comunicaciones hasta 2028, que comprende intervenciones en más de 50 carreteras del medio rural. Igualmente, se contempla invertir 1,6 millones de euros para iniciar actuaciones de mejora en travesías, como las de Alesanco, Anguciana y Cihuri.

El presupuesto orientado a "seguir fortaleciendo el transporte público desde el refuerzo de líneas y la modernización de la red" asciende un seis por ciento, hasta los 5,6 millones.

Y esto va a ir acompañado, ha dicho, de un dieciséis por ciento más de presupuesto destinado a bonificar el precio del billete que pagan los usuarios y apoyar así la economía de las familias, con una partida de 955.000 euros durante los próximos doce meses.

En este contexto, el consejero ha afirmado que este año se inscribe "ya en la historia del transporte público de esta Comunidad" por la puesta en marcha del nuevo carné que permite viajar gratis en toda la red autonómica a los jóvenes del medio rural".