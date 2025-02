Viviendas sostenibles, ocio y cultura para atraer habitantes; el proyecto 'Corralas por el Mundo' llega a San Román

"Está muy bien arreglar aceras, pintar calles... pero si luego no hay nadie que las pise no vale para nada", afirman desde la organización

LOGROÑO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

San Román de Cameros será la primera localidad española en acoger el proyecto 'Corralas por el Mundo' que basa su propuesta en ofrecer viviendas sostenibles -a precios asequibles- y formar vida en comunidad a través del ocio y la cultura. Es decir, recuperar el espíritu de las corralas de antaño donde todos convivían y se ayudaban entre sí para luchar contra la despoblación pero adaptándolo al siglo XXI.

"Si a la gente le damos trabajo y un buen sueldo para vivir en un pueblo está bien pero hace falta que a ello se añada también posibilidades de disfrutar del ocio y de la cultura porque si no terminarán marchándose", ha defendido la responsable de la ONG Corralas por el Mundo, Yolanda Sancho.

Este viernes han presentado esta iniciativa que, como han explicado, "es perfectamente realizable" y ya hay "muchos ejemplos en otras partes del mundo", como ha explicado uno de los promotores del proyecto, el acto riojano, César Vea. Junto a él y Sancho han intervenido el responsable de Corralas en el Camero Viejo, Óscar Santolaya, el ingeniero agrónomo, Alfonso Lacuesta, el alcalde de San Román, Alfredo Santolaya, y el expolítico riojano, Germán Cantabrana.

En concreto, esta iniciativa pretende contar con viviendas -estructura de madera o con contenedores de barcos- que sea de calidad y que no supere los 1.200 euros metro cuadrado "pero todo esto dependerá de qué soluciones técnicas o interiores necesite cada familia", ha explicado Óscar Santolaya.

"PREOCUPADOS POR EL DEVENIR DE NUESTROS PUEBLOS"

Como reconoce, San Román "es el sitio perfecto" -aunque no descartan poder ampliarlo también a otros municipios del camero viejo- "porque somos personas que estamos muy preocupadas por el devenir de nuestros pueblos. Esta sensación de pérdida o de inquietud es la que nos ha llevado a dar el paso adelante".

"No solo perdemos a la gente que se va fuera a vivir, perdemos también nuestra cultura, nuestra tradición... se olvidan de lo que aquí teníamos". Por eso "quería recuperar el espíritu de hacer algo de calado en el pueblo porque está muy bien que pintemos, que se arreglen calles... pero si no va a haber gente que las pise no vale para nada".

"ES EL MOMENTO DE HACERLO"

En un mundo "disruptivo" como en el que nos encontramos, "es el momento de hacerlo". Así se ha referido Yolanda Sancho al proyecto que "ya se ve por medio mundo. Queremos dar a conocer a la gente cómo vemos ese futuro que ya está empezando a ser presente".

Así las cosas en el proyecto de San Román comenzarán realizando una vivienda piloto y, a partir de ahí, "ir viendo cómo se va desarrollando". Junto a esa vivienda "estamos preparando numerosas actividades que serán las vías de acción que permitan que la gente quiera conocer proyectos de interés y esto, incluso, puede llegar a crear puestos de trabajo o incluso a animar a la gente a emprender". Todo ello podrá hacer que la gente se quede en el pueblo a vivir.

Por eso, indica, se realizarán talleres, seminarios, formación... "de cualquier cosa, de arquitectura, de música, de teatro, de ciencia... vamos a intentar traer a profesionales de primer nivel para que los ciudadanos vengan. De momento será un fin de semana al mes pero queremos crecer".

Habrá jornadas para formación de empresas, para fomentar la creatividad, el talento, incluso tenemos la idea de acoger un campamento...

"Queremos que la gente participe en todo lo que se haga en San Román. Si solo ofreces trabajo o sueldos buenos, está bien pero las personas que tienen otras inquietudes se van marchando... por eso es necesario ofrecer también cultura y actividades y que se fomente esa relación con los vecinos para hacer del lugar algo más atractivo si cabe", ha finalizado.