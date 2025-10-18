El 7% de las viviendas vendidas en La Rioja en el tercer trimestre estuvo menos de una semana anunciada

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

En Logroño, el porcentaje es del 8%, según datos de idealista

LOGROÑO/MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 13% de las viviendas vendidas a través de idealista durante el tercer trimestre no llevaba ni una semana en el mercado, según el último estudio publicado este jueves por el portal inmobiliario. Un porcentaje que, en el caso de La Rioja, queda por debajo, en el 7%.

Los datos revelan que otro 21% tardó en venderse entre una semana y un mes; otro 26% entre uno y tres meses; el 32% estuvo entre tres meses y un año; y el 8% más de un año.

De acuerdo con el informe, el porcentaje de viviendas vendidas en menos de una semana --denominado "ventas exprés"-- se ha mantenido estable en el último año y respecto al trimestre anterior, puesto que el porcentaje en ambos casos se situaba también en el 13%.

Respecto al análisis por provincias, Granada fue donde hubo un mayor porcentaje de "ventas exprés", alcanzando al 23% de las registradas en el tercer trimestre y por delante de las provincias de Segovia (19%), Ávila (19%), Guadalajara (18%), Navarra, Madrid y Cantabria (17% en los tres casos).

Por el contrario, Zamora fue la provincia con menor incidencia de las ventas realizadas en menos de una semana, con el 2% de las ventas del tercer trimestre, seguida de Jaén (5%), Ourense (6%), La Rioja, Lugo y Ciudad Real (que compartieron un 7%).

CIUDADES.

En cuanto a las capitales de provincia, el mayor porcentaje de "ventas exprés" se dio en la ciudad de Ávila, donde el 28% de los inmuebles encontraron comprador en menos de una semana.

Le siguieron Granada (24%), Segovia (22%), Pamplona (22%), Huelva (20%), Málaga (19%), Teruel y Madrid (18% en ambos casos). A continuación, se situaron las ciudades de Valencia, Lleida, Guadalajara, Huesca y A Coruña (17% en los cinco casos).

Entre el resto de los grandes mercados, el estudio de idealista evidencia que el fenómeno tuvo una incidencia del 16% en San Sebastián, Bilbao y Sevilla, mientras que se quedó en el 15% en Barcelona, en el 12% en Palma y en el 11% en Alicante.

En el lado contrario figuraron Zamora, que tuvo un 2% de ventas exprés, seguida por Ourense (6%), Logroño, Lugo, Ceuta y Jaén (8% en las cuatro ciudades). La lista con tasas de un solo dígito se completó con Melilla, Valladolid y Soria, que compartieron un 9%.

Asimismo, el estudio expone que en 16 capitales la tasa de ventas en menos de una semana se redujo frente al año pasado, siendo Girona la que más destacó, ya que pasó del 23% del tercer trimestre de 2024 al 13% de este año.

Por detrás, sobresalieron Cuenca (del 21% al 13% actual), Melilla (del 17% al 9% actual), León (del 21% al 14% actual) y Toledo (del 15% al 11%). Entre los grandes mercados la tasa de ventas exprés disminuyó en Barcelona (del 18% al 15% actual), Alicante (del 13% al 11% actual) y Palma (del 13% al 12%).

En Madrid (18%) y Valencia (17%) las tasas se mantuvieron estables, mientras que se incrementaron en Sevilla (del 15% al 16%), San Sebastián (del 14% al 16%), Málaga (del 15% al 19%) y Bilbao (del 10% al 16%).

El mayor crecimiento de todas las capitales se dio en Teruel (del 0% al 18% actual), Segovia (del 7% al 22% actual) y Ávila (del 16% al 28% actual).