Vox defiende "la prioridad nacional" en el acceso a sanidad riojana ante la regularización de "inmigrantes ilegales" - VOX

LOGROÑO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda, va a defender en el pleno del Parlamento de La Rioja una proposición no de ley que plantea "establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario con carácter general" ante la próxima regularización extraordinaria de entre 7.000 y 8.000 inmigrantes en La Rioja, porque "los riojanos no pueden pagar las consecuencias de la inmigración masiva" promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ángel Alda ha declarado hoy que VOX pretende que el Parlamento de La Rioja rechace el real decreto por el que se abre el proceso de regularización de más de 500.000 extranjeros que ya viven en España en situación irregular. "Esto va a tener una gran repercusión en la sanidad riojana, que está cerca de colapsar por la nefasta gestión del bipartidismo, la falta de una financiación adecuada y las políticas de inmigración masiva. Cada vez los riojanos pagan más impuestos y tienen peores servicios públicos".

El portavoz de VOX ha señalado que Pedro Sánchez ha contado con la "complicidad" del Partido Popular para equipar a los españoles que llevan toda la vida pagando impuestos con los inmigrantes que acaban de llegar de forma ilegal. Por ello, junto al establecimiento del principio de prioridad nacional, va a proponer en el pleno del Parlamento de mañana "atender solo las situaciones de emergencia vital" de los inmigrantes ilegales y "proceder a la remigración de los extranjeros sin trabajo".

PREVENCIÓN DE LA FRAGILIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES

Además, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, Héctor Alacid, va a presentar otra proposición no de ley en el pleno del Parlamento relativa a la elaboración de un plan de prevención y abordaje de la fragilidad en las personas mayores. "En la batalla contra la dependencia, el enemigo a batir es la fragilidad", ha dicho hoy Héctor Alacid, "porque, según datos del Ministerio de Sanidad hechos públicos hace tres días las caídas ya son la primera causa de muerte externa en mayores".

Así, Héctor Alacid propondrá elaborar en seis meses un plan de prevención de la dependencia y abordaje de la fragilidad de las personas mayores, "dotado de una memoria económica y con objetivos de reducción de la prevalencia de fragilidad, cuantificables y evaluables anualmente"; establecer un programa de cribado para todas las personas mayores de 70 años y crear unidades de prevención de la fragilidad, lideradas por fisioterapeutas y en coordinación con el personal de enfermería y medicina.