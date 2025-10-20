Vox dice que el alcalde de Logroño ofrece "mucho discurso, mucho titular, pero poco cumplimiento"

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Logroño, María Jiménez, ha afirmado que el alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar, desarrolla "mucha puesta en escena, mucho discurso, mucho titular, pero en el fondo poco cumplimiento".

Jiménez ha reaccionado de este modo a la intervención de Escobar, en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad. Ha señalado que, desde su formación, "esta forma de entender la política municipal no la compartimos, sobre todo porque creo que gobernar no es estar dando discursos y estar haciendo marketing". "Creo que gobernar es gestionar con coherencia y con responsabilidad", ha añadido.

Para la portavoz de Vox lo que sucede cuando se hacen las cosas de este modo "y no se cumplen las promesas, los ciudadanos pierden totalmente la confianza en las administraciones públicas", y eso "es muy difícil de recuperar". "Los ciudadanos lo que quieren son hechos no titulares, y quieren soluciones y no discursos vacíos", ha concluido.