VOX lamenta que "la falta de previsión del PP retrasa las plazas de la Escuela Infantil" de Calahorra

Archivo - Escuela Infantil 'Santos Mártires' de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

VOX Calahorra lamenta un "nuevo retraso" en la ampliación de la Escuela Infantil Municipal Los Santos Mártires. El Ayuntamiento ha vuelto a licitar la construcción de dos aulas después de que ninguna empresa se presentase.

La primera licitación salió por 278.867,41 euros y tras quedar desierta, el propio Ayuntamiento consultó a las empresas del sector y concluyó que el precio era inferior al del mercado. El nuevo presupuesto asciende a 355.419,30 euros, esto es, 76.551,89 euros más. Este hecho provoca un "retraso intolerable para las familias calagurritanas".

El Gobierno de Arceiz lleva meses insistiendo en la urgencia de ampliar la Escuela Infantil Santos Mártires. Sin embargo, "sacó a concurso las obras por un precio que el propio Ayuntamiento reconoce ahora que estaba por debajo del mercado".

El curso "ya ha comenzado y hay familias que siguen esperando una plaza para sus hijos". "Ante una necesidad conocida y urgente, el Gobierno de Arceiz debía haber actuado con la diligencia necesaria para que la licitación saliera adelante a la primera y sin retrasos", ha señalado la formación. Sin embargo, el resultado "es que ninguna empresa se presentó y la ampliación vuelve a retrasarse".

"Es difícil sostener que se ha dado a este problema la prioridad que merecía cuando han sido las familias quienes han tenido que asumir las consecuencias de esa falta de previsión", afirma Arnedo.

VOX Calahorra exige al Gobierno municipal que explique "cuándo estarán abiertas las aulas. Los padres no pueden conciliar con anuncios, expedientes y nuevas licitaciones. Necesitan una fecha y una solución", ha concluido.