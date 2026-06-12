Vox llevará al Pleno "la discriminación a cientos de autónomos excluidos de las ayudas de Calahorra"

Archivo - La portavoz de Vox Calahorra, Maite Arnedo - VOX - Archivo

LOGROÑO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox Calahorra presentará en el próximo Pleno municipal una moción para ampliar la convocatoria de subvenciones destinadas al comercio y la hostelería, con el objetivo de que puedan acceder también el resto de los autónomos y microempresas de la ciudad que actualmente el Partido Popular ha excluido de estas ayudas.

La iniciativa surge tras el anuncio de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para comercio y hostelería 2026, una línea de ayudas que subvenciona gastos tan generales como el suministro eléctrico, gas, telefonía, internet, alquileres, cuotas de autónomos, gestoría o seguros obligatorios de la actividad.

Desde Vox consideran que resulta difícil explicar a numerosos profesionales de Calahorra por qué esos mismos gastos son subvencionables para unos sectores económicos y no para otros.

La portavoz de la formación, Maite Arnedo, ha criticado que "el Ayuntamiento parece haber descubierto que los bares y las tiendas pagan la luz, el alquiler y la cuota de autónomos, pero sigue sin enterarse de que los fisioterapeutas, las academias, las asesorías, los gimnasios, las peluquerías o los talleres también reciben las mismas facturas todos los meses".

"AGRAVIO COMPARATIVO"

Arnedo considera que la convocatoria genera un evidente "agravio comparativo" entre empresarios que desarrollan su actividad en las mismas calles, pagan los mismos impuestos y soportan costes muy similares. "Un comerciante puede solicitar una ayuda para pagar su alquiler o su factura eléctrica, pero una academia de idiomas o una consulta de fisioterapia no. La pregunta es sencilla: ¿qué tiene de diferente la factura de la luz de una peluquería respecto a la de un comercio? Porque a final de mes ambas llegan puntualmente", ha señalado.

Vox recuerda que la convocatoria anunciada por el concejal de Hacienda limita los beneficiarios a los negocios encuadrados en la división 47 del CNAE (comercio al por menor) y división 56 (hostelería y restauración), dejando fuera a una parte muy importante del tejido económico local compuesto por profesionales sanitarios, centros deportivos, academias, despachos profesionales, empresas de servicios, talleres, centros de estética y numerosos autónomos que también contribuyen al desarrollo económico de la ciudad.

"Si el objetivo es ayudar a sufragar gastos corrientes derivados de la actividad económica, lo lógico sería apoyar a todos los autónomos y microempresas que cumplen los requisitos generales. Lo contrario supone establecer empresarios de primera y empresarios de segunda en función de un código administrativo", ha afirmado Arnedo.

La formación considera que el Ayuntamiento tiene plena capacidad para diseñar una convocatoria más justa que atienda a la realidad económica de Calahorra y no únicamente a determinados sectores. "Todos los autónomos pagan impuestos. Todos generan actividad económica. Todos crean empleo. Todos levantan sus persianas cada mañana. Sin embargo, para el Partido Popular de Arceiz parece que algunos merecen ayuda y otros no. Esa discriminación no responde ni al sentido común ni a una verdadera política de apoyo al pequeño empresario", ha añadido.

Por ello, Vox defenderá en el próximo Pleno una moción para que el Ayuntamiento revise las bases de la convocatoria y amplíe el acceso a las ayudas al conjunto de autónomos y microempresas de Calahorra, garantizando un trato equitativo e igualitario para todos los sectores económicos de la ciudad.

"La igualdad no consiste en ayudar siempre a los mismos. La igualdad consiste en tratar con justicia a quienes soportan las mismas obligaciones y contribuyen del mismo modo al progreso de Calahorra", ha concluido la portavoz de Vox.