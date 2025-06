VOX pide retirar la firma de Ábalos del Libro de Honores del Consistorio de Calahorra: "No honramos a corruptos" - VOX

LOGROÑO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Calahorra registra una moción para su debate en el próximo pleno con un objetivo la retirada inmediata de la firma del exministro José Luis Ábalos del Libro de Honores del Consistorio, así como su reprobación pública.

Esta medida, impulsada por la concejal Maite Arnedo, responde a "la necesidad urgente de defender la dignidad institucional de Calahorra frente a la corrupción y el descrédito político".

"La firma de José Luis Ábalos en el Libro de Honores es hoy una mancha moral intolerable", ha afirmado Arnedo.

"No se puede permitir que en un espacio reservado a quienes merecen el respeto de todos los calagurritanos figure alguien señalado por su presunta implicación en una trama corrupta que ha traicionado la confianza de los ciudadanos, especialmente de los riojanos".

La rúbrica del exministro socialista quedó registrada el 25 de febrero de 2021 durante una visita promovida por el anterior equipo de Gobierno, encabezado por la exalcaldesa socialista Elisa Garrido.

"PRIVILEGIO INMERECIDO"

"Bajo un pretexto protocolario, se otorgó un privilegio inmerecido a quien hoy está en el epicentro de uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años", ha denunciado la portavoz de VOX.

El Libro de Honores del Ayuntamiento de Calahorra, según el Reglamento municipal, está reservado a personalidades de alta relevancia que visiten la Casa Consistorial en virtud de su trayectoria, méritos o distinciones honoríficas.

Para VOX, la permanencia de la firma de Ábalos constituye "una ofensa institucional y una burla a los principios de ejemplaridad y respeto a los calagurritanos".

La implicación en el "caso Koldo" tiene una sombra alargada sobre La Rioja. Según los informes de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) y la Fiscalía Anticorrupción, José Luis Ábalos figura como figura clave en el llamado caso Koldo, una trama presuntamente delictiva que habría operado desde el Ministerio de Transportes para adjudicar de forma irregular contratos millonarios a empresas afines, mediante mordidas y comisiones ilegales.

"Los datos son demoledores", advierte Arnedo. "Hablamos de supuestos pagos de hasta 550.000 euros en comisiones, de los cuales al menos 90.000 estarían directamente vinculados con adjudicaciones en La Rioja, como la Ronda Sur de Logroño o el tramo de la A-12 de Santo Domingo de la Calzada".

"YA ESTÁ LA RIOJA HECHO"

En las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil se revelan frases como "Ya está La Rioja hecho" o "¡Bingo!" enviadas entre altos cargos y operadores políticos tras cerrar adjudicaciones públicas.

"No es ficción, ni exageración. Es la cruda realidad de cómo se ha usado el poder público para enriquecerse y favorecer a los amigos", ha subrayado Arnedo. "Todo huele a podrido, y La Rioja no puede quedar como escenario de este saqueo institucional", insiste la edil.

"Además, todos recordamos sus paseos por Aldeanueva de Ebro, primeras fotos de la cuadrilla del Peugeot, a tan solo diez minutos de Calahorra."

VOX exige ejemplaridad y justicia: "No basta con mirar hacia otro lado" Desde VOX se reclama una posición firme del Ayuntamiento: "No podemos mantener en el Libro de Honores a quien representa lo contrario al servicio público. Es un insulto a los funcionarios honestos, a los calagurritanos que pagan sus impuestos y a la memoria democrática de nuestras instituciones".

"El Ayuntamiento de Calahorra tiene la responsabilidad de proteger el valor simbólico de sus distinciones", ha recordado Arnedo. "Este libro no es una libreta de visitas, es un testimonio de respeto institucional. Y Ábalos, a la vista de todo lo que sabemos, no merece estar ahí ni un segundo más".

"EL HONOR NO SE MANCHA"

La moción que presenta VOX propone retirar del Libro de Honores del Ayuntamiento de Calahorra la firma de José Luis Ábalos, efectuada el 25 de febrero de 2021, en virtud de los principios de ejemplaridad, integridad institucional y respeto a la ciudadanía de Calahorra y de toda La Rioja, así como su reprobación. "Lo que se escribe en el Libro de Honores debe honrar al pueblo, no avergonzarlo. Calahorra no se merece ser cómplice del silencio ni del olvido", concluye Maite Arnedo. "Hoy más que nunca, es hora de actuar con firmeza; el honor no se mancha".