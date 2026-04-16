Vox presenta en el Parlamento de La Rioja una PL para derogar la Ley de Memoria Democrática

Archivo - El portavoz del PP, Ángel Alda - VOX - Archivo

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha presentado, en la Cámara riojana, una Proposición de Ley para derogar la Ley de Memoria Democrática, que se aprobó la pasada legislatura a iniciativa de Izquierda Unida, al considerar que "sólo cobija a una parte de la sociedad".

El portavoz de Vox en el Parlamento, Ángel Alda, en rueda de prensa, ha considerado que esta ley "sólo ampara a las víctimas de los crímenes del franquismo en el periodo comprendido entre 1936 y 1978".

A su juicio, " debería incluir a todas las víctimas de lo ocurrido en España desde 1931, espacio de tiempo que abarca la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo".

"No es admisible", ha dicho, "que de todos los damnificados se reconozca la condición de víctima a los de un bando si verdaderamente a lo que se aspira es a conocer la verdad sobre lo acontecido o hacer justicia".

Por eso, "con el reciente precedente del Parlamento de las Islas Baleares, donde se derogó hace escasamente dos semanas, que se ha sumado a los acuerdos tomados en Aragón, en la Comunidad Valenciana, en Cantabria y en Extremadura" Vox pide en La Rioja su derogación.

Alda también ha señalado que "el Partido Popular ha engañado a los riojanos" y, "una vez más, ha estafado a todos sus votantes porque en la pasada legislatura prometió que iba a derogar esta norma en cuanto gobernada y no lo ha cumplido".

"Ha hecho lo mismo que con la tarifa plana a los autónomos, el incremento de la frecuencia de los trenes o las glosas emilianenses", ha aseverado.

El también presidente de Vox no ha entendido que, "tras dos años y diez meses de legislatura el Partido Popular aún no haya derogado esta ley cuando el señor Domínguez", portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda "prometió hacerlo hace cuatro años".