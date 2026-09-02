Vox presenta en el Parlamento riojano una Proposición No de Ley en defensa de Ceuta

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox ha presentado en el Parlamento riojano una Proposición No de Ley en defensa de Ceuta. Al mismo tiempo han anunciado que representantes del comité ejecutivo provincial de VOX La Rioja, del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de La Rioja y del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Logroño van a participar hoy en la concentración prevista a las 20,00 horas en la plaza del Ayuntamiento de la capital riojana en defensa de Ceuta.

Desde la formación de Abascal han indicado que la ciudad autónoma sufrió la invasión masiva y coordinada del pasado 30 de julio que fue "promovida por el Reino de Marruecos y tolerada por el Gobierno de Pedro Sánchez". Al hilo de esta invasión migratoria, el Grupo Parlamentario VOX ha registrado hoy en el Parlamento de La Rioja una proposición no de ley en la que defiende la "plena e indiscutible" soberanía española sobre Ceuta y, a continuación, critica "la aceptación, el silencio o la ambigüedad" del Gobierno "traidor" de Pedro Sánchez, mientras que Marruecos "reivindica como propio el territorio del otro" y ha planteado abrir un diálogo acerca de su soberanía. "España no puede aceptar como normal" algo que no lo es.

Por ello, VOX pretende que el Parlamento de La Rioja rechace "cualquier pretensión" de Marruecos sobre Ceuta y condene las recientes declaraciones de miembros del Gobierno marroquí cuestionando la soberanía española sobre Ceuta y Melilla "y calificando territorios de plena soberanía española como territorios ocupados".

Además, propone que inste al Gobierno de Pedro Sánchez a exigir a Marruecos una declaración pública "expresa e inequívoca de respeto a la soberanía e integridad territorial de España". VOX es partidario de convocar al embajador de Marruecos en España para trasladarle la queja correspondiente, llamar a consultas al de España ante Marruecos y, en caso de persistir en ello, retirar al de Rabat y expulsar al de Madrid, así como de suspender de forma indefinida el tratado de amistad entre ambos países.

Por último, aboga por exigir a Marruecos que acepte "todos los retornos, devoluciones y expulsiones de territorio español" de cualquier marroquí, en caso de ser adoptados administrativa o judicialmente.