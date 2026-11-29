Colegio electoral, elecciones, 29N - EUROPA PRESS

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha desarrollado una web y una aplicación móvil específicas para seguir en directo la información provisional de resultados de las elecciones a Cortes Generales del próximo 29 de noviembre, y que estarán disponibles a partir de este sábado.

La página web https://resultados.29neleccionesgenerales.es, y la app móvil 'Elecciones Generales 29N' --descargable para Android e iOS-- ofrecerán a los usuarios información en tiempo real sobre todo el proceso y un simulador de pactos.

En concreto, podrá accederse a los datos de constitución de las mesas electorales, los índices de participación durante la jornada de elecciones y los resultados provisionales al cierre de los colegios.

La plataforma ofrece al usuario la posibilidad de realizar sus propias simulaciones de mayorías entre las diferentes fuerzas que obtengan representación en el Congreso.

Según ha informado el Ministerio del Interior en una nota de prensa, la web y la app dan acceso a un simulador en el que se podrán ensayar diferentes fórmulas de suma de bloques, que el usuario podrá guardar y editar para hacer tantas pruebas como desee.

Tanto la aplicación, disponible desde este sábado para Android e iOS, como la página web, que se habilitará a las 13.00 horas del mismo día, ofrecerán información sobre la constitución de las mesas electorales, los avances de participación y la información provisional de resultados.

El espacio de la web reservado para avances de participación mostrará los datos disponibles a las 14.00 horas y a las 18.00 horas de la jornada electoral, así como su comparativa con las mismas franjas horarias en las elecciones generales de 2023. Como en el bloque anterior, los datos se mostrarán también por comunidades autónomas y provincias en un menú desplegable o bien a través de un mapa de España interactivo que permite ciclar directamente sobre la comunidad autónoma deseada.

Desde las 21.00 horas, tras el cierre de los colegios electorales en Canarias, la página web y la aplicación móvil empezarán a difundir los primeros resultados del escrutinio en los distintos colegios electorales, que podrán consultarse en tiempo real desde el apartado de Resultados provisionales que, a su vez, se despliega en Congreso y Senado.

COMPARECENCIAS DE PRENSA

Los usuarios también podrán seguir en 'streaming' las comparecencias de prensa que se ofrecerán desde el Centro Nacional de Datos el día 29 de noviembre para informar sobre el desarrollo de la jornada.

De esta forma, se podrá seguir el domingo 29 de noviembre la primera intervención a las 10.30 horas para informar del inicio de la jornada electoral y la constitución de mesas; a las 14.30 horas se ofrecerá el primer avance de participación; y el segundo, a las 18.30 horas.

Alrededor de las 22.30 horas, se emitirá en 'streaming' la comparecencia de la ministra Portavoz y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para ofrecer la información provisional de resultados.

DATOS AGREGADOS

Los datos que se irán ofreciendo permitirán acceder tanto al total nacional como a su desglose por comunidades autónomas y provincias. Los gráficos mostrarán la distribución de los 350 diputados y los 209 senadores que saldrán elegidos en todo el territorio nacional, incluyendo la comparativa con los resultados de las últimas elecciones de 2023.

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