La XII Muestra nacional de Teatro aficionado de Calahorra recibe un total de 62 obras

LOGROÑO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XII Muestra nacional de Teatro aficionado de Calahorra ha recibido un total de 62 obras teatrales presentadas por compañías y grupos de teatro aficionado de varias provincias de España.

El número de participantes pone de manifiesto el interés que despierta esta iniciativa cultural cada año, cuyo objetivo es promover el teatro no profesional, apoyar la actividad creativa de los grupos aficionados y ampliar la oferta cultural y la programación teatral de la ciudad.

La Muestra se celebrará en el Ideal entre el 16 de enero y el 21 de febrero de 2027. De entre las 62 obras presentadas, una comisión artística seleccionará un máximo de cuatro representaciones y dos más de reserva. Las elegidas pueden pertenecer a cualquier género teatral y deben representarse íntegramente en castellano, con una duración de entre 50 y 120 minutos.

Estas cuatro obras de teatro se representarán en el teatro calagurritano. Además, fuera de concurso también actuará la compañía calagurritana Tagaste.

La comisión artística, compuesta por la concejala de Cultura y un representante de cada uno de los grupos de teatro calagurritanos La Canilla y Tagaste, evaluará todas las propuestas teatrales recibidas atendiendo a criterios como la calidad artística global, la dirección y la interpretación, el interés y la originalidad de las obras, la puesta en escena, la viabilidad técnica y su adaptación a las características del teatro Ideal, así como su interés cultural y adecuación a la programación del certamen.

Las obras elegidas podrán recibir una aportación económica máxima de 1.200 euros, impuestos incluidos, para cubrir los gastos derivados de su participación como el caché, los desplazamientos, el alojamiento, la manutención, el transporte de escenografía, la carga, la descarga, y el montaje, entre otros.

Con esta nueva convocatoria de la Muestra nacional de Teatro aficionado de Calahorra, el Ayuntamiento de Calahorra reafirma su compromiso con el teatro aficionado y con el impulso de propuestas culturales que contribuyan a acercar las artes escénicas a la ciudadanía, así como dinamizar la vida cultural de la ciudad.